Givova Scafati Basket, Landi: "Con Milano come fosse una finale" L'ala grande: "Abbiamo come obiettivo la salvezza, ogni gara sarà preziosa"

Si avvicina la gara contro l'EA7 Emporio Armani Milano per la Givova Scafati, costretta a emigrare al PalaBarbuto per le sfide casalinghe: "Purtroppo cominciamo il cammino stagionale casalingo a Napoli e non a Scafati, dove spero comunque di trovare tanti nostri tifosi, il cui calore ed affetto sarà per noi indispensabile. - ha spiegato l'ala grande della Givova, Aristide Landi, alla vigilia di Scafati-Milano (palla a due domani alle 16) - Mi aspetto una bellissima sfida perché affronteremo Milano, forse la squadra più forte del campionato, contro cui dovremo essere mentalmente duri e dare il massimo. Tra i singoli di Milano fatico a trovare un punto debole, è un’ottima squadra in ogni ruolo, al di là delle assenze. Hanno qualità, profondità e grande tecnica. Dovremo essere duri, sporchi e mettere le mani addosso per spuntarla. Abbiamo come obiettivo la salvezza, per cui ogni partita deve essere giocata col coltello tra i denti, come se fosse una finale".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969