Mondiali, l'Italrugby batte gli Usa con una grande prova della Franco La salernitana è stata nominata miglior giocatrice della sfida vinta 22-10.

Vince e convince l’Italrugby femminile nell’esordio Mondiale. Al Northland Events Center di Whangarei in Nuova Zelanda, le azzurre hanno superato gli Stati Uniti d’America per 22-10. Esordio da sogno per la squadra e per la salernitana Giada Franco che ha portato a casa anche il premio di migliore giocatrice della partita.

La sfida si era messa male per le azzurre che hanno subito la meta di Taufoou dopo appena tre minuti, La reazione però è arrivata a fine frazione con Ostuni e la trasformazione di Minuzzi per il 7-5. Nella ripresa meglio le azzurre in meta due volte con Muzzo e una con Magatti. La meta della Kronish del momentaneo 10-12 non ha spaventato più di tante lFranco e compagne che hanno chiuso difendendo con personalità il 22-10 che regala i primi punti pesanti nel girone di qualificazione. Grande soddisfazione per la salernitana Giada Franco che è rimasta in campo fino al 28’ della ripresa quando ha lasciato il posto a Veronesi, che a fine match è stata premiata come migliore giocatrice di una partita che segna il suo definitivo ritorno nel gotha del rugby internazionale.

Whangarei, Northland Events Center

Rugby World Cup, Pool B - I giornata

USA v Italia 10-22

Marcatrici: p.t. 3’ m. Taufoou (5-0); 38’ m. Ostuni-Minuzzi tr. Sillari (5-7); s.t. 10’ m. Muzzo (5-12); 17’ m. Kronish (10-12); 22’ m. Muzzo (10-17); 29’ m. Magatti (10-22);

USA: Kelter; Detiveaux, Haungatau, Howard (23’ st. Bizer), Clapp; Cantorna, Waters (23’ st. Ortiz); Zakary (C), Johnson, Matyas; Kronish (23’ Perris-Redding), Taufoou (1’ st. Sommer); James (28’ st. Jacoby), Kitlinksy, Rogers

all. Cain

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Stefan (28’ st. Barattin); Giordano (C), Franco (28’ st. Veronese), Arrighetti (2’ pt. Sgorbini); Tounesi (28’ st. Locatelli), Fedrighi; Gai (39’ st. Seye), Bettoni (39’ st. Vecchini), Turani (39’ st. Maris)

all. Di Giandomenico

Player of the Match: Franco (Italia)

Cartellini: 16’ st. giallo Ostuni-Minuzzi (Italia)

Calciatrici: Waters (USA) 0/1; Cantorna (USA) 0/1; Sillari (Italia) 1/4

Arb. Davidson (Scozia)

Foto: Federugby.it