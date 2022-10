Basket, Serie B: Salerno ko a Cassino (71-65) Coach Di Lorenzo: "Usciamo perplessi dal match. In difesa e attacco quasi sempre scollegati"

Finale di 71-65, vince la BPC Virtus Cassino contro la Lars Virtus Arechi Salerno: prima sconfitta in campionato per i blaugrana di coach Di Lorenzo contro i ciociari. A Salerno non bastano i 21 punti di Laquintana. Risulta decisivo il break di 23-14 del secondo periodo di gioco.

"Sono e siamo abbastanza perplessi soprattutto perché non abbiamo messo la cattiveria agonistica che serviva. - ha affermato il coach della Virtus Arechi nel post-gara - In più difesa e attacco sono stati quasi sempre scollegati. Sin dall’inizio ci siamo innervositi e abbiamo fatto fatica a essere lucidi. Purtroppo Cassino ha fatto venire fuori tutti i nostri difetti, per cui c’è ancora tanto da lavorare in palestra per ribaltare la situazione".

Il tabellino.

Serie B - Girone D

Seconda Giornata

BPC Virtus Cassino - Lars Virtus Arechi Salerno 71-65

Parziali: 20-21, 23-14, 14-19, 14-11

Cassino: Gay 17 (3/4, 2/9), De Leone 17 (6/9, 0/1), Kekovic 10 (4/10, 0/5), Paunovic 10 (0/1, 3/4), Milosevic 7 (2/5, 1/4), Teghini 6 (1/2, 1/5), Brigato 2 (1/2, 0/2), Frizzarin 2 (1/1, 0/0), Truglio (0/0, 0/1), Pacitto, Arrighini, Gambelli

Salerno: Laquintana 21 (7/12, 1/5), Bottioni 16 (6/12, 0/1), Donadoni 11 (4/4, 0/4), Rinaldi 7 (0/2, 2/5), Zucca 6 (3/8, 0/4), Moffa 2 (1/2, 0/3), Capocotta 2 (1/1, 0/1), Beatrice (0/0, 0/2), Peluso, Sulina, Loïq.