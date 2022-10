Salerno Basket '92, vittoria contro Marigliano (76-24) Coach Russo: "Nel gruppo tutte ha voglia di migliorare, stiamo lavorando bene

La Nasce un Sorriso Salerno domina nell'esordio stagionale contro la New Cap Marigliano: finale di 76-24 per le ragazze di coach Aldo Russo nella gara valida per la prima giornata della Serie B femminile di basket: "Un buon inizio. L’approccio alla partita, segnando con grande serenità anche da fuori, ci ha dato subito forza. - ha spiegato il tecnico delle granatine - Non era semplice giocare contro una squadra di grande energia che ci ha messo in difficoltà all’inizio, soprattutto quando abbiamo cercato di sviluppare più gioco interno in cui le lunghe nostre hanno fatto un po’ fatica, perché non sono riuscite a tenere bene i vantaggi. Soprattutto nel secondo quarto si è visto questo e dobbiamo migliorare. C’è un ottimo clima, nel gruppo ognuna ha voglia di migliorare, stiamo lavorando bene, abbiamo qualche infortunio e siamo in attesa di completare il roster. Si vede che però c’è ancora bisogno di costruzione, abbiamo anche saputo soffrire in certi momenti della partita. I meccanismi vanno oliati, serve tempo, ma anche le più giovani rispondono bene e quindi siamo molto contenti".

Il tabellino.

Serie B Femminile

Nasce un Sorriso Salerno - New Cap Marigliano 76-24

Parziali progressivi: 22-11, 41-21, 58-24

Salerno: Naddeo 2, Orchi ne, Scala 4, De Mitri 19, Carosio 3, Blasi 13, Opacic 7, Dione 3, Lucchesini 21, Scolpini 4. All. Russo

Marigliano: Caso, Montella 4, D’Oriano 6, Cozzolino 3, Iannelli, Bennardo, Orlanducci, Coppola 4, Manco, Massarotti, De Liso 5, Di Maio 2. All. Caruso

Arbitri: Del Gaudio, Morra