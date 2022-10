Basket, Serie A: Scafati ko contro Milano, Givova battuta dall'EA7 (66-75) Coach Rossi: "Lo spirito è stato buono, non abbiamo mai mollato fino alla fine"

Finale di 66-75 per l'EA7 Emporio Armani Milano, che supera la Givova Scafati al PalaBarbuto di Napoli nella seconda giornata del campionato di Serie A. L'Olimpia, senza l'ex Gigi Datome, Tommaso Baldasso e Naz Mitrou-Long, supera i gialloblu, privi di Riccardo Rossato, out per influenza. "Contro questo livello di squadra e di pallacanestro è frustrante uscire a testa semi-alta, perché emergono tutti i problemi sia difensivi che offensivi. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Abbiamo avuto un ottimo impatto, siamo stati molto aggressivi in attacco. Poi però abbiamo avuto un buco tecnico su cui dovremmo lavorare. Forse non siamo pronti a questo livello di pallacanestro, abbiamo dovuto adeguare le nostre scelte, cosa che ci è riuscita meglio nella seconda parte di gara, in cui abbiamo forzato Milano a fare determinate cose che avremmo voluto facessero anche nel primo tempo. Abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo subito la loro aggressività, ci hanno chiuso ogni spazio e ci siamo dovuti adeguare. Lo spirito è stato buono, non abbiamo mai mollato fino alla fine: sono queste le piccole soddisfazioni per progredire. Voltiamo pagina, consapevoli che la strada sarà lunga, portando con noi queste esperienze nelle partite che conteranno ed in cui potremmo essere in partita per 40’. Martedì torniamo in campo per lavorare e sudare".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969