Boxe: raduno ad Assisi per Mouhiidine e compagni La squadra azzurra lavorerà al Centro Nazionale di pugilato fino al 28 ottobre.

L’attività pugilistica della squadra azzurra Elite non si ferma. Da mercoledì 12 ottobre fino al 28 è in programma presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi un training camp. C’ sarà anche la stella assoluta del movimento italiano, il salernitano Aziz Abbes Mouhiidine. Il vice campione del Mondo e oro Europeo continua il suo lungo percorso di preparazione verso qualcosa di grandissimo come le Olimpiadi di Parigi 2024.

Oltre al campione salernitano sarà ad Assisi anche l’altro asso campano Michele Baldassi, giovane pugile di Torre Annunziata uscito dalla società del Maestro Zurlo che promette benissimo come confermano i risultati ottenuti fino ad ora.

Insieme ai due big azzurri e agli ordini dei tecnici Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi e Sumbu Kalambay, si alleneranno anche Emilio Serra, Gianluigi Malanga, Salvatore Cavallaro (71 kg), Alfred Commey, Salvatore Cavallaro (80 kg) e Diego Lenzi.