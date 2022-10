Genea Lanzara, Manojlovic: "Felici delle prestazioni dei ragazzi" Il tecnico ha parlato dopo il grande week end di Youth League disputato dalla sua squadra Under 20.

Il primo week end agonistico della stagione ha sorriso alla Genea Lanzara. In attesa dell’inizio di un torneo di serie A2 ridotto all’osso per quanto riguarda la partecipazione delle squadre del sud, la società si è concentrata sulla Youth League under 20 ospitata alla Palestra Palumbo di Salerno. I salernitani hanno vinto tutte le gare per la gioia di coach Manojlovic.

“Senza dubbio non possiamo far altro che essere felicissimi delle prestazioni dei ragazzi rispetto all’inizio dello scorso anno si è visto un miglioramento molto importante, sotto tutti i punti di vista: fisico, tecnico, tattico. Sono tutti molto cresciuti e stanno acquisendo la giusta mentalità e maturità, nonostante la loro giovanissima età, per affrontare un percorso sempre più stimolante. Eppure, vivendoli giorno per giorno, posso affermare con assoluta certezza che hanno ancora davvero tanto margine di crescita, ma la strada è giusta e noi siamo intenzionati a percorrerla al meglio delle nostre possibilità.

Bisogna avere pazienza e lavorare continuamente, con determinazione ed impegno, per portarli al loro massimo livello. Questi quattro giorni mi rendono ancor più ottimista – spiega il tecnico – considerando che la maggior parte di questi ragazzi, circa l’80%, sono in pianta stabile nel gruppo dell’A2, campionato in cui debutteremo sabato 22 ottobre.

Bisogna migliorare sul piano dell’attenzione, abbiamo perso qualche palla di troppo e dobbiamo far circolare la palla ancora più velocemente. Lavoreremo ancora su questo, anche perché i ragazzi avevano bisogno di rompere il ghiaccio considerando che affrontavano i loro primi impegni ufficiali della stagione. Ora ci rimbocchiamo le maniche, pensiamo al campionato Senior e, nel mentre, anche alla prossima fase della Youth League che, tuttavia, ci vedrà impegnati per una sola gara il prossimo 22 Dicembre a Siracusa, dove affronteremo l’Endas Capua”.

1^ Fase Youth League Under 20M – I risultati

1^ giornata: Genea Lanzara – Conversano 37 : 22

2^ giornata: Conversano – Endsas Capua 31 : 25; Benevento – Aretusa 27 : 38; Genea Lanzara – Ragusa 46 : 30

3^ giornata: Ragusa – Conversano 24 : 33; Genea Lanzara – Aretusa 33 : 18; Endas Capua – Benevento 31 : 34

4^ giornata: Endas Capua – Ragusa 34 : 51; Genea Lanzara – Benevento 39 : 19

1^ Fase Youth League Under 20M – La classifica

Genea Lanzara 8, Conversano 4, Aretusa 2, Ragusa 2, Benevento 2, Endas Capua 0.