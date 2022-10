Pallamano, Jomi Salerno in EHF European Cup. Grande sfida contro Ankara Pisapia: "Occasione di fondamentale importanza per mostrare all’Europa che l’Italia c’è".

Fine settimana dal sapore europeo a Salerno. Sarà la doppia sfida in programma alle 18.30 di sabato 15 e allo stesso orario di domenica 16 ottobre alla Palestra Caporale Palumbo tra la Jomi Salerno e l’Ankara Yenimahalle BSK a catapultare nuovamente in Europa la squadra del presidente Mario Pisapia. Un doppio impegno al qual le salernitane allenate da coach Laura Avram arrivano dopo un avvio di campionato importante ed entusiasmante, considerate le quattro vittorie nelle prime quattro gare stagionali. Tra le big della pallamano femminile nazionale c’è, dunque, anche la pluriscudettata Jomi Salerno che conferma anche per la stagione 2022/2023 la sua

presenza in Europa. Nell’ultimo decennio sono, infatti, numerose le partecipazioni della Jomi a competizioni europee: in Cup Winner’s Cup, in Ehf Champions League e in Ehf European Cup.

“Si rinnova l’appuntamento di inizio stagione con le Coppe europee. Partecipiamo sempre con grande piacere perché è una piazza internazionale, è qualcosa che ci stimola sempre a crescere e a far bene perché ci mette a confronto con realtà che sono più avanti rispetto a quella della pallamano italiana – ha dichiarato il Presidente della Jomi Salerno Mario Pisapia -. Lo scorso anno è stata una bella

esperienza che ci ha visto uscire dalla competizione a testa alta contro una squadra blasonata, ha ben figurato la Jomi Salerno ma, più in generale, tutto il movimento della pallamano femminile italiano. Partecipare anche quest’anno all’EHF European Cup ci inorgoglisce perché è un’occasione di fondamentale importanza per mostrare all’Europa che l’Italia c’è, che le squadre italiane hanno interesse a confrontarsi con quelle europee. Per quel che riguarda le nostre avversarie, si tratta di una squadra contro la quale, sulla carta, possiamo competere. Dal canto nostro, speriamo di far bene, certamente ce la giocheremo con l’obiettivo di passare il turno”.

Una conferenza stampa di presentazione del doppio impegno di EHF European Cup si svolgerà sabato 15 ottobre alle ore 9.45 presso la Sala Giunta del Comune di Salerno alla presenza delle delegazioni della Jomi Salerno e di quella turca dell’Ankara Yenimahalle BSK. Presenti alla conferenza stampa l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara e il Presidente della Commissione Sport Gennaro Avella.