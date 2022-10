Hockey su pista. La Roller Salerno torna in A2: oggi esordio in Coppa a Matera Organico interamente salernitano per la squadra allenata da Massimo Giudice

La Campolongo Hospital Roller Salerno torna a calcare i parquet dell’hockey nazionale. A distanza di undici anni dall’ultima apparizione, la società cara al patron Gianfranco Camisa disputerà nuovamente il campionato di serie A2. Un traguardo prestigioso che consentirà ai granata di rinverdire i fasti d’un tempo e di rappresentare a livello italiano l’intero movimento hockeistico campano.

In attesa del campionato, che prenderà il via a gennaio, la squadra allenata dal salernitano Massimo Giudice (che nella prossima settimana guiderà la Nazionale maggiore femminile ai Mondiali in Argentina) oggi alle 18 (sabato 15 ottobre) farà il suo esordio sulla pista della Decom Roller Matera per il girone di qualificazione di Coppa Italia. Sette giorni dopo i salernitani ospiteranno l’Afp Giovinazzo al Palatulimieri. Nel complesso, tra andata e ritorno, si giocheranno quattro partite: la prima classificata del girone accederà alla semifinale nazionale del torneo tricolore.

«Sarà l’occasione per iniziare a mettere partite nelle gambe e consentire ai ragazzi di migliorare l’intesa di squadra», spiega il presidente Giuseppe Giudice. «Dopo anni torneremo a calcare parquet prestigiosi che riporteranno Salerno nel gotha dell’hockey italiano. Un traguardo che ripaga i sacrifici fatti in questi anni per tenere viva la tradizione nella nostra città».

La Ch Roller Salerno, tra l’altro, schiererà una formazione interamente salernitana: i veterani Juanito Marrazzo, Daniele Esposito, Francesco Di Concilio e Francesco Sabetta agevoleranno la crescita dei più giovani Giorgio Giudice, Emanuele Amato, Gianmarco Durante, Pierluigi Di Somma, Giancarlo Melillo, Lorenzo Ritonnaro e Manuel Navarra. Giuseppe Giudice, che ha già trascorsi in A2, in assenza di Massimo ricoprirà il ruolo di giocatore-allenatore.