Basket, alle 19.30 Brescia-Scafati. De Laurentiis: "Ci serve continuità" Il centro gialloblu: "Dobbiamo scendere in campo a testa alta"

Alle 19.30 sarà palla a due tra la Germani Brescia e la Givova Scafati per la terza giornata di Serie A. Gialloblu senza l'ultimo acquisto, David Logan, che sarà presentato domani al PalaMangano. "Affrontiamo domenica una squadra lunga e completa come Brescia, che ha un pacchetto di italiani importante. - ha affermato alla vigilia il centro del club dell'Agro, Quirino De Laurentiis - Gli esterni sono di grande livello, in particolare Petrucelli e Della Valle, che sono i principali terminali offensivi, senza dimenticare Caupain e Massinburg, che hanno parecchi punti nelle mani. I lunghi statunitensi hanno invece una fisicità importante. Nel complesso, Brescia è una squadra forte, che punta senza mezzi termini ai playoff. Noi dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo già fatto vedere nelle prime due gare contro Venezia e Milano, evitando di replicare quei passaggi a vuoto, che però, in una squadra nuova come la nostra, ci possono stare all’inizio. Ci serve continuità e, al di là della difficoltà della trasferta, dobbiamo scendere in campo a Brescia a testa alta e provare a trarre il massimo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969