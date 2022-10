Basket, Serie B: la Virtus Arechi Salerno batte Corato 77-72 Coach Di Lorenzo: "La squadra ha avuto grande lucidità, merito anche di nostri under"

Vince in casa la Lars Virtus Arechi Salerno, che ha superato l'Adriatica Industriale Corato con il finale di 77-72 nella gara valida per la terza giornata del girone D di Serie B. "Purtroppo viviamo ancora due fasi nel corso della gara, passiamo infatti da momenti di assoluto predominio in entrambe le metà campo a momenti di puro panico che rimettono tutto in discussione. - ha affermato il coach della Virtus Arechi, Giampaolo Di Lorenzo - Dobbiamo ancora imparare a giocare insieme per tutta la gara, ma solo con il lavoro è possibile migliorare. Nei minuti finali, comunque, la squadra ha avuto grande lucidità, merito anche di nostri under che nel corso dei quaranta minuti ci hanno permesso di fare rifiatare i senior".

Il tabellino.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

Lars Virtus Arechi Salerno - Adriatica Industriale Corato 77-72

Parziali: 25-11, 17-22, 12-20, 23-19

Salerno: Moffa 24 (6/8, 2/4), Laquintana 18 (4/10, 1/4), Donadoni 14 (7/11, 0/2), Zucca 11 (4/9, 1/3), Sulina 5 (1/1, 1/2), Rinaldi 2 (0/0, 0/3), Capocotta 2, Bottioni 1 (0/1, 0/0), Peluso, Piacente, Di Donato, Caporaso.

Corato: Infante 22 (10/14, 0/0), Battaglia 14 (2/7, 3/6), Idiaru 13 (3/4, 2/6), Gatta 13 (0/0, 4/7), Artioli 5 (1/1, 1/3), Stella 5 (1/4, 1/2), Del Tedesco Alves (0/2, 0/1), Tomasello (0/2, 0/0), Vukosavljevic, Messina.