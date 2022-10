Mondiali, Italrugby: Franco e compagne battute dal Canada La salernitana ha giocato 71 minuti, tra sette giorni sfida decisiva contro il Giappone.

Nel secondo match del Campionato del Mondo femminile in Nuova Zelanda è arrivato un ko per l’Italrugby. Azzurre sconfitte 22-12 dal Canada nonostante una partenza da sogno.

La salernitana Giada Franco e compagne, infatti, dopo appena trenta secondi sono andate avanti nel punteggio grazie alla strepitosa meta di Ostuni. Per l’estremo azzurro meta campo di corsa seminando le avversarie e cinque punti da mettere in cascina. Il Canada però ha reagito bene. Ha messo in difficoltà la squadra di Di Giandomenico che ha fatto fatica a contenere la fisicità delle nordamericane brave a sfondare al 19’ con Farries che grazie alla trasformazione di Miller ha regalato il sorpasso (5-7).

Canada ancora a segno con Tuttosi al 36’ (5-12) e poi nella ripresa con Kalijuvee e la solita Tuttosi (5-22). Vantaggio incolmabile per le azzurre con Giada Franco sostituita al 71’ da Locatelli. All’ultimo respiro però l’Italrugby è andata in meta con Giordano, trasformazione di Sillari, per un 12-22 che è importante in ottica passaggio del turno.

Ai quarti è già qualificato il Canada ma le azzurre possono raggiungere le nordamericane battendo il Giappone nel terzo e ultimo match del girone.

Auckland, Waitakere Stadium

Rugby World Cup 2021, Pool B – seconda giornata

Italia v Canada 12-22 (p.t. 5-12)

Marcatrici: PT 1’ m. Ostuni-Minuzzi, nt (5-0); 19’ m. Farries, t. Miller (5-7); 36’ m. Tuttosi, nt (5-12). ST 50’ m. Kaljuvee, nt (5-17); 56’ m. Tuttosi,nt (5-22); 79’ m. Giordano, t. Sillari (12-22)

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni (66’ D’Incà), Magatti; Madia (27’-37’ pt D’Incà), Stefan (62’ Barattin); Giordano (cap), Franco (71’ Locatelli), Veronese (46’ Sgorbini); Duca, Fedrighi; Seye (63’ Maris), Bettoni (41’ Vecchini), Turani

All. Di Giandomenico

Canada: Alarie; Grant, Kaljuvee, Tessier, Farries; Schell, Miller (63’ Pelletier); de Goede (cap), Svoboda (41’ Paquin), Forteza; Beukeboom (44’ Hunt), Holtkamp (65’ Taylor); Menin (71’ Ellis), Tuttosi (67’ Boag), DeMerchant (54’ Kassil)

All. Rouet

Player of the Match: De Goede (CAN)

Cartellini: 66’ giallo Taylor (CAN)

Calciatrici: SIllari 1/2 (ITA); Miller (CAN) 1/3; De Goede (CAN) 0/1;

Arb. Sara Cox (RFU)