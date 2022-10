Pallamano, EHF European Cup: Jomi Salerno eliminata dall'Ankara Yenimahalle Salernitane ko 24-22 in gara due dopo aver vinto la prima sfida con un solo gol di margine.

La Jomi Salerno saluta l’EHF European Cup con l’amaro in bocca. Dopo la vittoria acquisita nel match di andata, con le salernitane capaci di imporsi sull’Ankara Yenimahalle col risultato di 34 – 33, il botta e risposta tra turche e salernitane è proseguito, infatti, anche nella gara di ritorno del Round 2 di European Cup. Con le avversarie sempre brave a chiudersi in difesa ed impedire così le incursioni delle salernitane e sempre efficaci, poi, nelle ripartenze e precise nel cercare e trovare il gol. Non sono state da meno le ragazze allenate da Laura Avram, nonostante la stanchezza e la tensione palpabile tra le due formazioni, comunque brave a chiudere il primo tempo in vantaggio di un punto. Qualche errore di troppo e passaggi poco precisi hanno vanificato per alcuni tratti del match le collaborazioni tra le salernitane, con Ramona Manojlovic spesso imprecisa ma, comunque, indispensabile nel guidare le sue fino alla conclusione del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco le salernitane partono forte, riuscendo ad allungare di tre punti sul sette di Eler, un vantaggio, però vanificato per l’eccessiva fretta e il troppo nervosismo in campo. Errori da una parte e dall’altra caratterizzano il secondo tempo, ma l’Ankara è brava con la temibilissima Ozkasikci (miglior marcatrice del match) a recuperare l’esiguo vantaggio e a superare la Jomi. Lucila Stettler, sul finale, manca due enormi occasioni per poter chiudere il match, con le turche brave a sfruttare il momento di difficoltà conclusivo delle salernitane portandosi sul 24 – 22. Sfumato il sogno europeo (sarebbe, infatti, bastato chiudere il match in parità per passare il turno), per la Jomi Salerno è già tempo ora di rituffarsi in campionato. Mercoledì 19 ottobre alle ore 18.30 la Jomi Salerno ospiterà il Prato per il recupero della 5^ giornata di campionato.

Ankara Yenimahalle – Jomi Salerno 24 – 22 (Primo tempo 11 - 13)

Ankara Yenimahalle: Akalin, Uzun 1, Ozdemir 3, Tugel 3, Akgul, Kocabiyik, Karaarslan 2, Tezkorkmaz, Ozkasikci 11, Bas 3, Dundar, Kaya 1, Ozkan, Kaya. ALL. Eler Serdar

Jomi Salerno: Stellato, Dalla Costa (VK) 3, Rossomando, Calzado De Toro 2, Avagliano, Squizziato, Di Giugno, Stettler 3, Bajciova 1, Manojlovic 8, Napoletano 2, Chianese, Pereira, Lauretti Matos 3. ALL. Laura Avram

Arbitri: Pagh – Pontoppidan

Ehf Delegate: Fahredin