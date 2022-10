Serie A Basket, overtime amaro per la Givova Scafati: vince Brescia 82-81 Coach Rossi: "Stranamente Lamb non ha tirato da 3: scelta che onestamente fatico a commentare"

Tre gare, tre sconfitte, ma la Givova Scafati va vicinissima a firmare il colpaccio sul parquet della Germani Brescia: overtime amaro per la squadra gialloblu, sconfitta dai lombardi con il finale di 82-81. "È difficile per me oggi commentare una sconfitta arrivata su un campo ostico contro una squadra molto forte. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Piccolissimi dettagli non ci hanno permesso di conquistare il successo. Brescia non ha demeritato, ma anche noi avremmo meritato allo stesso modo. Fa molto male, anche perché abbiamo perso una quantità non giustificabile di palloni. Tranne un buco nel secondo quarto, dal punto di vista difensivo siamo sempre stati nella partita. Siamo stati energici e attenti, ma in attacco abbiamo sprecato troppi possessi per poter pensare di vincere. Essendo stati così vicini alla vittoria alla fine dei tempi regolamentari, nell’over time l’inerzia è andata nelle mani degli avversari, ma ciononostante siamo stati comunque bravi a restare in partita e ad avere anche la possibilità di pareggiare alla fine, ma stranamente Lamb non ha tirato da tre: scelta che onestamente fatico a commentare".

Il tabellino.

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Germani Brescia - Givova Scafati 82-81

Parziali: 16-16, 21-20, 18-19, 18-18, 9-8

Brescia: Gabriel 8, Massinburg 5, Della Valle 20, Caupain 4, Petrucelli 19, Cobbins 6, Odiase 10, Burns, Laquintana 2, Cournooh, Moss 2, Akele 6. All. Magro

Scafati: Stone, Lamb 19, Thompson 6, Pinkins 13, De Laurentiis 3, Landi 10, Rossato 7, Henry 11, Monaldi 9, Ikangi 3. All. Rossi.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969