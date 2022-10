Jomi Salerno, Avram dopo l'eliminazione: "Delusione immensa" "Abbiamo iniziato ad avere fretta e buttato dei palloni, loro hanno gioca con più attenzione".

L’amarezza è tanta. La Jomi Salerno ha subito salutato la ribalta europea. La doppia sfida contro le turche dell’Ankara Yenimahalle è stata letale. Dopo la vittoria in gara per 34-33 è arrivato il ko in gara due per 24-22. Una sola rete ha fatto la differenza e ha lasciato un grande amaro in bocca anche a coach Laura Avram.

“Avevamo la partita in mano fino ad un certo punto, la delusione è immensa perché dovevamo gestire meglio i tre gol che avevamo sopra. Avevo chiesto molta disciplina, un attacco un po’ più lungo, ma abbiamo iniziato ad avere fretta e abbiamo buttato dei palloni proprio perché ci siamo innervosite – ha dichiarato il tecnico della Jomi Salerno Laura Avram -. Loro hanno avuto la meglio perché hanno giocato più sul sicuro, non avevano bisogno di tanti gol, ma di quelli giusti. Abbiamo subito tante penetrazioni nell’uno contro uno, ma anche tanti rigori. Faccio comunque i complimenti alle ragazze perché hanno lottato fino alla fine. Ora ci buttiamo subito nel campionato: mercoledì c’è la partita contro Prato, poi venerdì partiamo per la trasferta contro Mezzocorona. Abbiamo bisogno di riprenderci dal punto di vista mentale e fisico, rimetterci a lavoro e ripartire in campionato al 100%”.