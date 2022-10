Basket: Salerno ko ad Agropoli. Russo: "Mai fuori gara" Vince la New Basket, il commento del coach delle granatine nel post-gara

Arriva la prima sconfitta, dopo l'esordio vincente, per la Nasce un Sorriso Salerno, ko ad Agropoli contro il finale di 70-63 nella seconda giornata del campionato di Serie B femminile. "È l’istantanea di ciò che siamo e che possiamo diventare. - ha spiegato il coach del Salerno Basket, Aldo Russo - Ho visto l’approccio che mi aspettavo, tenendo col piglio giusto contro una squadra che ha nella fisicità il maggior ostacolo da superare".

Il recupero nel match

"Nel momento clou della partita, quando eravamo in debito anche per qualche scelta poco lucida, Agropoli è riuscita a piazzare tre tiri dall’arco. - ha aggiunto il coach delle granatine - Abbiamo vinto tre quarti su quattro, purtroppo subendo un break nel secondo, in cui la capacità delle avversarie di mettere il corpo ha enfatizzato le difficoltà che dobbiamo imparare a superare. Ho ricevuto risposte importanti e visto un atteggiamento positivo, recuperando fino al -2 e purtroppo sprecando dei vantaggi che potevamo prenderci, concedendo anche qualcosa in difesa su cui dovremo lavorare. Forse troppo tardi abbiamo fatto ricorso ai falli che ci hanno portato al bonus: questo è un altro segnale che dobbiamo essere più insistenti e migliorare".

I prossimi impegni

"Questa partita è molto utile perché ci ha permesso di verificare i nostri equilibri e, allo stesso tempo, ci fa uscire dal campo di una squadra ostica con l’atteggiamento di chi non ha mai lasciato andare la partita: questa deve diventare la principale nostra motivazione sempre, aumentando quella capacità di correre che si è vista solo a sprazzi. Dobbiamo riuscire a mantenere alti i ritmi nelle due fasi”

Il tabellino

Serie B Femminile

Seconda Giornata

New Basket Agropoli - Nasce un Sorriso 70-63

Parziali progressivi: 15-19; 37-29; 55-49

Agropoli: Lombardi 9, Seka 9, Marino ne, Chiapperino 6, Zanetti 21, De Feo 6, Chiovato B. 2, Feoli 7, Chiovato F. 10, Cavallo, Mastursi ne. All. Di Pace.

Salerno: Naddeo ne, Orchi 13, Scala, De Mitri 13, Carosio 6, Blasi ne, Opacic, Dione 13, Lucchesini 16, Scolpini 2. All. Russo.

Arbitri: Sacco, La Corte