Basket, Logan a Scafati. Coach Rossi: "Motivo di vanto per la Givova" Il patron Longobardi tuona contro la direzione arbitrale del match di Brescia

David Logan è stato presentato dalla Givova Scafati al PalaMangano. "Ho fatto le visite mediche, ho conosciuto qualche mio compagno di squadra, alcuni dei quali già li conoscevo da prima. - ha spiegato l'esterno classe '82 - Ho parlato con il coach a cui ho detto che cercherò di ritagliarmi sin da subito il mio spazio e di entrare subito negli schemi".

Coach Rossi: "Motivo di vanto"

"È un grande stimolo quello che ci ha regalato patron Longobardi e la dirigenza tutta, perché avere in organico un giocatore importante come Logan è motivo di vanto. - ha affermato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Siamo sicuri che si inserirà presto e facilmente negli schemi, tenendo fede alla combattività e l’orgoglio che ci hanno sempre contraddistinti, a partire dalla sfida di domenica prossima contro Verona".

Longobardi: "Perciavalle di Torino ci ha negato una vittoria"

"Abbiamo assistito a qualcosa di poco edificante per una competizione importante come la serie A. Siamo una squadra neopromossa che porta con sé in massima serie il DNA di questo territorio. - ha sottolineato il patron dello Scafati Basket, Nello Longobardi - Abbiamo onorato tutti gli impegni finora necessari per partecipare a questo campionato, ma il signor Perciavalle di Torino ci ha negato una vittoria. Accettiamo gli errori umani, ma a mente fredda, dopo essermi consultato con lo staff, riteniamo che il fallo fischiato ad Henry alla fine dei tempi supplementari sia molto più evidente di quelli che, in corso di gara, per analoga infrazione, ci sono stati fischiati contro. Non voglio polemizzare, ma chiedo rispetto, consapevole che il designatore arbitrale Luigi Lamonica costituisce garanzia assoluta per l’intero movimento. Non vogliamo essere la vittima sacrificale, non siamo abituati a calare la testa e chiediamo rispetto. D’ora innanzi saremo ancora più vigili. Mi auguro solo che l’arbitro internazionale Perciavalle si sia reso conto di quel fischio. Archiviata questa gara, guardiamo ora al futuro con rinnovato ottimismo, anche per l’inserimento in organico di David Logan".