Pallanuoto, A1: giovedì la presentazione della Rari Nantes Salerno Gallozzi: "Proveremo a migliorare la posizione in classifica".

Giovedì 20 ottobre, alle ore 10.00 presso “BAHR SALERNO” Bar della Stazione Marittima sito in Via Molo Manfredi (Salerno), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della Rari Nantes Salerno, che si appresta a disputare il quarto campionato consecutivo della massima categoria di pallanuoto maschile (Serie A1) al via sabato 22 ottobre - ore 19.00, piscina “Simone Vitale”, Salerno - contro la Pallanuoto Trieste (quarto posto nello scorso campionato).

Interverranno il presidente Enrico Gallozzi, lo staff e tutti i giocatori della compagine giallorossa. Sarà presente il Dott. Guglielmo Borsellino del Centro Polidiagnostico Check-up che quest’anno svolge la strategica funzione di main sponsor. La regular Seasons terminerà il 22 aprile del 2023. Il mese di maggio, invece, accoglierà i playoff.

Nel corso dell’estate si sono concretizzate non poche iniziative di mercato. Sono giunti a Salerno l’attaccante Valentino Gallo (plurimedagliato olimpico) e il difensore Zeno Bertoli, reduce dal “triplete” (Campionato, Coppa Italia e Champions League) con la calottina della Pro Recco. Arrivato, inoltre, l’attaccante della nazionale spagnola Alberto Barroso, reduce dal bronzo europeo con la sua nazionale. Rientrati, infine, alla Rari Nantes - dopo alcuni anni - il portiere salernitano Gabriele Vassallo e Gianmaria Siani (entrambi hanno militato nell’Anzio).

“La scorsa stagione si è conclusa - dichiara il presidente Enrico Gallozzi - con l’ottavo posto in campionato. Quest’anno siamo concentrati fermamente sul miglioramento della posizione in classifica, ma, soprattutto, sull’esigenza di innalzare la nostra qualità di gioco. Il massimo sforzo, però, rimane la valenza sociale che intendiamo continuare ad assumere portando avanti le numerose azioni già intraprese, che puntano a sviluppare dinamiche di socialità, sostegno e partecipazione da parte di tutto il gruppo presente all’interno della Rari Nantes. D’altro canto, il nostro impegno parte dallo sport, ma, come sempre, si profonderà appieno nel contesto sociale nel quale siamo radicati e inseriti. Ma non basta: siamo pronti a fare in fondo tutto quello che ci coinvolge e ci appassiona, non solo a sostegno dei più deboli, con tante iniziative che pian piano metteremo in campo”.