Jomi Salerno, Avram soddisfatta per la prova delle più giovani Nel prossimo match trasferta a Mezzocorona.

Smaltita la delusione per l’eliminazione nella EHF European Cup, la Jomi Salerno è tornata in campo in campionato in una settimana durissima. La squadra ha vinto con discreta facilità per 33-20 giocando soprattutto per capitan Pina Napolitano colpita da un tremendo lutto.

Soddisfatta della prova delle sue ragazze coach Laura Avram. “I momenti di difficoltà dimostrano sempre come le ragazze siano capaci di unirsi: hanno risposto bene. Sono riuscita anche a tenere a risposo qualche atleta in più perché ovviamente in questo periodo sapevamo sarebbe stato necessario per evitare infortuni. Siamo state brave a gestire una buona partita, sono contenta, al di là del risultato, per come hanno giocato e per come l’hanno approcciata e, quindi, per le risposte positive che ho ricevuto da tutto il gruppo.

Per le ragazze giovani questi sono i momenti in cui potersi esprimere, sono contenta per loro che si impegnano tanto ma allo stesso tempo si divertano, sono molto serie e soprattutto umili, si sono riuscite ad inserirsi benissimo nel gruppo con le ragazze di maggiore esperienza. Spero anche che, dopo il viaggio lunghissimo che ci attende per la trasferta di Mezzocorona, avrò una risposta simile. Adesso so che potrò impiegare anche le ragazze che hanno riposato e di conseguenza mi aspetto una partita ottima, perché dobbiamo giocare per il nostro capitano”.