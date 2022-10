Pallamano, A2: Genea Lanzara pronta all'esordi contro il Mascalucia Alla Palestra Palumbo gli uomini di Manojlovic potranno finalmente iniziare il proprio campionato.

E’ tempo di rifinire i dettagli e di scendere, finalmente, in campo per la Genea Lanzara. La compagine cara al Presidente Domenico Sica, dopo due lunghi mesi di preparazione, è pronta ad esordire nel Campionato Nazionale di Serie A2. Il debutto per i salernitani avverrà tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo domani, Sabato 22 Ottobre, alle ore 18:30 contro la compagine sicula dell’ Handball Club Mascalucia.

I rossoblu sono carichi, motivati e desiderosi di aprire la nuova stagione nel migliore dei modi. Coach Nikola Manojlovic vede nel suo manipolo di giovani un gruppo pronto, coeso ed ha sfruttato il lungo periodo di preseason per cercare di amalgamare il più rapidamente possibile i nuovi arrivati Cappellari, Mendo ed il bulgaro Kolev.

“Ormai ci siamo – esordisce Aleix Gomez Subarroca, ala destra della Genea Lanzara – abbiamo lavorato tanto in queste settimane e sarà curioso per tutti noi vedere come risponderemo agli allenamenti svolti quotidianamente dal 22 Agosto. Affronteremo l’ Handball Club Mascalucia, una squadra nel complesso nuova, in quanto derivante dalla fusione dei due club del posto.

Noi ci presenteremo all’ appuntamento con tanta voglia di fare bene, con l’obiettivo di ripetere l’ottima stagione dello scorso anno e , perché no, di migliorarci. Vogliamo agguantare i PlayOff e sicuramente faremo del nostro meglio quantomeno per essere promossi nel nuovo campionato di Serie A Silver nella stagione ’23-’24.

Il progetto della Genea Lanzara è sempre più attraente e stimolante – prosegue – il gruppo è rimasto quasi intatto, alle partenze la società ha ovviato con gli arrivi di tre atleti, giovani come tutti noi, che ritengo possano davvero alzare l’asticella e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Personalmente sono davvero felice di essere qui per un altro anno, farò del mio meglio, come sempre, per aiutare la squadra a fare bene”.

La gara tra Genea Lanzara e Handball Club Mascalucia, diretta dai signori Kurti e Lazzari, andrà in scena Sabato 22 Ottobre alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.

Il programma delle gare: CUS Palermo – Il Giovinetto; Genea Lanzara – Mascalucia; Haenna – Aretusa; riposa: Ragusa.