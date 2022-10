Mondiali, Italrugby: la salernitana Franco titolare anche col Giappone Le azzurre sfideranno le nipponiche domenica ad Auckland, in palio il passaggio del turno.

Dopo la vittoria contro gli Stati Uniti d’America all’esordio e il ko con il Canada nel secondo match del girone, l’Italrugby femminile si gioca la qualificazione contro il Giappone. Appuntamento domenica alle 01:45 orario italiano quando ad Auckland è previsto il calcio d’inizio al Waitakere Stadium.

Il tecnico Andrea Di Giandomenico ha comunicato la formazione che scenderà in campo contro le nipponiche. Ancora una maglia da titolare per Giada franco, che indosserà il numero 7 e proverà a ripetere le prestazioni delle prime due sfide.

“Il Giappone è una squadra con caratteristiche diverse rispetto ai nostri primi due avversari” ha spiegato Di Giandomenico. “Velocità e precisione nell’esecuzione sono le loro doti peculiari e bisogna mantenere alta la concentrazione per tutta la durata della partita –continua-. Abbiamo chiari i nostri obiettivi: il focus sarà incentrato sulla nostra prestazione puntando a raggiungere un risultato importante in questa competizione”. Dello stesso avviso capitan Elisa Giordano: “Sono molto veloci con trequarti molto abili che proveranno a metterci in difficoltà. Puntiamo a chiudere il girone nel migliore dei modi e provare a proseguire il più possibile il cammino nella Rugby World Cup”.

Questo il XV titolare:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 18 caps)

14 Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 29 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 72 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 59 caps)

11 Maria MAGATTI (Cus Milano Rugby, 48 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 34 caps)

9 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 109 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 58 caps) – capitano

7 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 26 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 15 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 32 caps)

4 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 24 caps)

3 Sara SEYE (Transvecta Rugby Calvisano, 10 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, 74 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs Women, 22 caps)

A disposizione

16 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

17 Gaia MARIS (Wasps, 14 caps)

18 Emanuela STECCA (Arredissima Villorba Rugby, 3 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 37 caps)

20 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 36 caps)

21 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)

22 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 71 caps)

23 Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba Rugby, 12 caps)

Match Rugby World Cup New Zealand 2021USA v Italia 10-22 (0-5) Northland Events Centre, Whangarei

Italia v Canada 12-22 (0-5) Waitakere Stadium, AucklandGiappone v Italia, Waitakere Stadium, Auckland – Domenica 23 ottobre, kick off ore 12.45 ora locale / 1:45 ora italiana