Hockey pista: Roller Salerno, domani esordio casalingo contro Giovinazzo Prosegue il cammino dei salernitani in Coppa Italia

Dopo aver perso 4-3 il match di esordio in Coppa Italia sulla pista della Decom Roller Matera, domani sera (sabato 22 ottobre) alle 19.30 la Campolongo Hospital Roller Salerno affronterà la Indeco Giovinazzo al “Palatulimieri”. Sarà la prima gara casalinga per la formazione di Massimo Giudice che, contro un avversario ben attrezzato, va a caccia di punti per tenere vivo il discorso qualificazione.

Esordio amaro

Il match di esordio in terra lucana ha fornito comunque risposte interessanti al coach dei campani che sono rimasti praticamente sempre in partita. Giudice e soci hanno, infatti, risposto colpo su colpo al Matera che ne ha avuto di più nella parte finale del match. Il 4-3 di Ferrara, arrivato a sette minuti dalla sirena, ha vanificato le reti di Esposito, Giuseppe Giudice e Durante che erano riusciti a tenere in perfetto equilibrio la partita. Segnali di crescita che Massimo Giudice spera di raccogliere anche domani sera contro il Giovinazzo.

Un salernitano in Nazionale

Per il coach dei salernitani, tra l'altro, sarà l'ultimo impegno prima della partenza per il Mondiale: da domenica, infatti, Giudice sarà in Argentina con la nazionale femminile per i campionati del mondo di hockey su pista. Dopo il quarto posto di due anni fa, l'allenatore salernitano va a caccia di un altro piazzamento importante con la rappresentativa azzurra.