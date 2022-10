Hockey pista, Roller Salerno: esordio casalingo amaro contro Giovinazzo Pugliesi travolgenti, Mura e Colamaria devastanti, salernitani sempre in difficoltà.

È amara la prima sfida casalinga di Coppa Italia della Campolongo Hospital Roller Salerno che al “Palatulimieri” viene superata 8-2 dall’Indeco Giovinazzo. I pugliesi, tra le formazioni più attrezzate della serie A2, hanno ipotecato il successo già nei primi 25’ di gioco, chiuso sul risultato di 6-0. Trascinata dal talento argentino Correa Mura (a segno quattro volte) e da Colamaria (autore di un tris), la squadra biancoverde ha dominato l’incontro sin dalle prime battute, riuscendo a sbloccare il punteggio dopo otto minuti di gioco.

Il vantaggio ha messo in discesa la gara per Giovinazzo che, approfittando anche di qualche errore dei salernitani, è riuscito a portarsi subito sullo 0-3 (tripletta di Colamaria). A metà tempo è salito in cattedra Correa Mura che, andando a segno tre volte, ha chiuso sul risultato di 0-6 il primo tempo.

Nella ripresa la Campolongo Hospital Roller Salerno è riuscita ad esprimersi meglio, trovando la via del gol con Sabetta e con un rigore di Giorgio Giudice che hanno reso meno pesante il passivo. Nel mezzo le reti del solito Correa Mura e di Mezzina.

La Roller Salerno, adesso, tornerà in pista il 5 novembre al “Palatulimieri” per il match di ritorno contro la Decom Matera (all’andata i lucani si sono imposti con il risultato di 4-3).