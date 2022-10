Mondiali, Italrugby ai quarti battendo il Giappone con una strepitosa Franco LA salernitana ha vinto il premio di miglior giocatrice dell'incontro vinto 21-8 sulle nipponiche.

La storia è scritta. La firma indelebile è quella dell’Italrugby di Andrea Di Giandomenico e di una stratosferica Giada Franco. Le azzurre hanno conquistato il passaggio del turno al Mondiale in Nuova Zelanda grazie alla vittoria contro il Giappone. Partita ben giocata contro una squadra molto fastidiosa che è rimasta in corsa fino agli ultimi minuti. Eccezionale la prestazione della Franco, ancora una volta decisiva con la sua fisicità che la colloca di diritto tra le big del rugby internazionale.

Il match è stato sempre comandato dalle azzurre, avanti con Magatti e raggiunte da Hosokawa, sul 5-5 ci ha pensato Sillari con un piazzato a rompere l’equilibrio a fine primo tempo. Ad inizio ripresa però il Giappone è tornato in parità con un calcio di Otsuka, ma da quel momento la musica è cambiata. Sillari, due volte dalla piazzola, ha mandato la squadra sul 14-8. Nel finale però a mettere fine al match ci ha pensato la meta di Bettoni trasformata dalla solita Sillari per 21-8. A fine gara secondo riconocimento in tre partite per Giada Franco che ha vinto ancora il premio di miglior giocatrice dell'incontro, un altro cimelio che profuma di storia d amettere in valigia e riportare in Italia.

Le azzurre volano ai quarti di finale, prima volta per una Nazionale azzurra di rugby al Mondiale, e ora attendono di conoscere il proprio avversario.

Auckland, Waitakere Stadium - domenica 23 ottobre

Rugby World Cup, Pool B - III giornata

Giappone v Italia 8-21

Marcatrici: p.t. 9’ m. Magatti (0-5); 29’ m. Hosokawa (5-5); 37’ cp. Sillari (5-8); s.t. 9’ cp. Otsuka (8-8); 13’ cp. Sillari (8-11); 26’ cp. Sillari (8-14); 38’ m. Bettoni tr. Sillari (8-21)

Giappone: Matsuda; Nagura, Furuta, Yamamoto (15’ st. Nakayama), Imakugi (33’ st. Anoku); Otsuka, Abe (3’ st. Tsukui); Saito, Nagata, Hosokawa (26’ st. Korai); Takano (18’ st. Kawamura), Sato (12’ st. Yoshimura); Kato (13’ st. Lavemai), Taniguchi, Minami (cap, 20’ st. Komaki)

all. McKenzie

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo, Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Barattin (32’ st. Stefan); Giordano (cap), Franco (33’ st. Veronese), Sgorbini; Duca, Tounesi (32’ st. Fedrighi); Seye, Bettoni, Turani

all. Di Giandomenico

Arb. Cogger-Orr (Canada)

Calciatrici: Sillari (Italia) 4/5; Otsuka (Giappone) 1/2

Cartellini: 23’ st. giallo Imakugi (Giappone)

Player of the Match: Franco (Italia)