Pallanuoto, A1: la Checkup Rari Nantes Salerno ko contro Trieste Capitan Luogo: "Dobbiamo lavorare per arrivare a questo livello”.

Si è tenuta sabato 22 ottobre 2022 presso la piscina comunale Simone Vitale di Salerno la prima giornata di campionato per la Checkup Rari Nantes Salerno contro la Pallanuoto Trieste. La gara è terminata 8-15 per i triestini. Complice la mancanza di rodaggio di una rosa rinnovata nei ruoli principali contro una squadra che ha alle spalle già la qualificazione al secondo turno di Euro cup.

Un inizio di gioco che ha visto la Rari chiudere il primo quarto in vantaggio 5-3 e che lasciava immaginare in un diverso risultato finale davanti al pubblico di casa, oggi tornato ai livelli pre-covid con gli spalti gremiti di tifosi.

“Siamo partiti bene con la giusta intensità, la giusta voglia di fare risultato, li abbiamo messi in difficoltà da subito. Abbiamo preso dei brutti gol sulle loro ripartenze. Diciamo che abbiamo fatto tanti errori. Bisogna fare un percorso di crescita durante la stagione. Sapevamo che avevamo un inizio di calendario non facile, però dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi e continuare a lavorare per crescere. Siamo un bel gruppo la squadra ha qualità e valore. Dobbiamo evitare, come spesso ci succede, i passaggi a vuoto durante la partita. Dobbiamo essere in grado di mantenere alto il livello di gioco per tutto l'arco dei quattro tempi. Ci dispiace però guardiamo avanti. Vogliamo recitare un ruolo importante in questo campionato. Diciamo che volevamo iniziare diversamente oggi ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo crescere durante il torneo. Peccato per oggi perché ci tenevamo a fare un altro tipo di prestazione però c'è da dire anche che quando l'avversario è più bravo e ha giocato meglio bisogna solo fargli i complimenti. Il Trieste è una squadra che l'anno scorso ha rischiato di andare in finale scudetto, c'è un motivo per quello. Inoltre, hanno sicuramente più partite di noi sulle braccia hanno giocato comunque un turno di Coppa europea, noi abbiamo avuto poco modo. Dobbiamo lavorare per arrivare a questo livello”. Queste le dichiarazioni a caldo del capitano Michele Luongo.

“Abbiamo approcciato bene la gara all’inizio, dopo il 5-3 per noi abbiamo fatto qualche errore di troppo che ci ha portato fuori dalla partita. Dobbiamo capire che se vogliamo giocare a questo livello anche la prestazione di ogni singolo atleta deve essere di altissimo livello perché altrimenti ci troviamo sempre con dei giocatori di fronte che ci puniscono ad ogni errore. Abbiamo un po’ perso la testa a un certo punto quando loro hanno cambiato modulo difensivo. Ci siamo esposti a dei contropiedi. Poi analizzeremo tutto dal punto di vista tattico ed organizzativo però è importante che ognuno dei giocatori capisca che per alzare il livello deve giocare individualmente meglio.” Le dichiarazioni di mister Matteo Citro.

Prossimo appuntamento a Brescia contro i vicecampioni italiani mercoledì 2 novembre.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO-TRIESTE 8-15 (5-3, 0-5, 1-5, 2-2)

Check-up RN Salerno: Vassallo, M. Luongo, Esposito 1, Sanges, Siani 1, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 2, Parrilli, Bertoli, Barroso 3, Pica, Milione. All. Citro

Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio 1, Buijubasic 1, M. Vrlic, Valentino, Bego, Mezzarobba 2, Razzi 1, Y. Inaba 6 (1 rig.), Bini 2, Mladossich 1, Ghiara. All. Bettini

Arbitri: Piano e Castagnola

Note: uscito per limite di falli Bertoli (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 1/10 , Trieste 4/9. Rigori: Trieste 1/1. Spettatori 150 circa.