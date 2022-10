Basket femminile: Serie B, Salerno vince a Potenza (50-88) Coach Russo: "La prestazione dimostra che si può imparare dagli errori"

La Nasce un Sorriso Salerno vince a Potenza con il finale di 50-88 nella terza giornata del campionato di Serie B femminile e si rilancia dopo il ko rimediato contro la New Basket Agropoli. "La vittoria arriva dopo una settimana positiva e dimostra che si può imparare dagli errori", ha spiegato il coach delle granatine, Aldo Russo.

Decisiva l'intensità del gioco

"Una partita interpretata molto bene da tutte le ragazze. - ha aggiunto il tecnico - Faccio i complimenti a tutte perché hanno saputo rispettare il piano gara che era quello di fermare e non concedere i vantaggi nei primi secondi a Potenza e, nello stesso tempo, riuscire a correre tanto e bene. I tanti contropiede, frutto dell’attenzione difensiva e della capacità di rompere completamente la formula delle avversarie, ci ha permesso di prendere il controllo della partita. Sapevamo che avremmo dovuto muovere la palla, vista la fisicità di Potenza, sfruttando i cambi di lato in modo da enfatizzare la nostra capacità di collaborare e lavorare sui vantaggi. Siamo stati bravi e sono contento, l’applicazione difensiva è stata giusta, anche se abbiamo avuto ancora qualche momento a vuoto che non voglio ci sia: dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione e tutte devono sapere di poter essere importanti nel roster. È l’intensità del gioco che ci dà la possibilità di esprimerci. In difesa le nostre lunghe hanno fatto un egregio lavoro, riuscendo ad essere sempre posizionate nel modo giusto. Le scelte sui pick and roll ci hanno premiato e ci hanno dato la possibilità di aprire il campo, ci siamo espressi bene sia nell’avvicinamento al canestro, sia nel tiro da fuori".

Il tabellino

Serie B Femminile

Terza Giornata

Basilia Potenza - Nasce un Sorriso Salerno 50-8

Parziali progressivi: 14-22, 25-50, 39-66

Potenza: Herasymenko, Molinari 4, Babych 18, Crovatto, Marino, Sekulic 4, Shmatova 11, Trillo, D’Angelo, Carlucci, Contreros 1, Mastrototaro 12. All Luongo

Salerno: Naddeo, Orchi 19, Scala 6, De Mitri 12, Carosio 12, Blasi 4, Opacic 3, Dione 2, Lucchesini 28, Scolpini 2. All. Russo

Arbitri: Costagliola, Mogavero