Serie A Basket: prima vittoria per la Givova Scafati, Tezenis Verona ko Coach Rossi: "Una vittoria di squadra, nessuno dei nostri giocatori è andato sotto i 14 minuti"

La Givova Scafati si sblocca e ottiene il primo successo. Nel match valido per la quarta giornata di Serie A i gialloblu hanno superato la Tezenis Verona con il finale di 92-87. David Logan fa il suo esordio in canotta Scafati con 22 punti e risulta subito decisivo per la vittoria contro gli scaligeri nel match tra le due squadre neopromosse giocato al PalaBarbuto di Napoli, ancora casa provvisoria della Givova per le gare casalinghe.

Il commento di coach Rossi

"Il grande desiderio di sbloccarci ha fatto da contraltare alla difficoltà emotiva nel gestire questa cosa e abbiamo avuto un inizio di gara contratto. - ha affermato il coach di Scafati, Alessandro Rossi - Poi abbiamo aumentato l’energia, con un buon terzo quarto in entrambi i lati del campo, sia in difesa che in attacco. Abbiamo peccato nella gestione degli ultimi possessi, in cui avremmo potuto chiudere con uno scarto più ampio. Ringrazio tutti i giocatori, perché sebbene Verona avesse i suoi problemi di organico per l’assenza di Selden, noi avevamo Henry infortunato, mentre Stone è sceso in campo senza allenarsi".

La solidità del gruppo

"È stata una vittoria di squadra, nessuno dei nostri giocatori è andato sotto i 14 minuti giocati: quando riusciamo ad avere intensità e rotazione possiamo fare buone cose. Dobbiamo avere chiaro qual è il nostro campionato, quali sono i nostri pregi e difetti, ma soprattutto quali sono le partite da vincere a tutti i costi e questa era una partita da vincere a tutti i costi. La squadra ha dimostrato di avere valori morali importanti, anche se siamo consapevoli di dover migliorare ancora tanto".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quarta Giornata

Givova Scafati - Tezenis Verona 92-87

Parziali: 19-24, 23-18, 24-15, 26-30

Scafati: Stone 3, Lamb 4, Thompson 12, Caiazza ne, Pinkins 13, De Laurentiis 8, Landi 7, Rossato 20, Monaldi 3, Ikangi, Morvillo ne, Logan 22. All. Rossi

Verona: Cappelletti 11, Smith 14, Holman 6, Ferrari ne, Casarin 6, Johnson 23, Imbrò 6, Candussi 2, Rosselli, Anderson 19, Udom. All. Ramagli.

Arbitri: Baldini, Paglialunga, Catani

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969