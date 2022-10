Jomi Salerno, Avram: "Fondamentale portare a casa il risultato" Il coach delle salernitane ha analizzato il sesto match vinto in campionato.

La sesta vittoria consecutiva in campionato è arrivata nonostante la fatica fatta. Il tour de force non ha permesso alla Jomi Salerno di esprimersi al meglio ma contro il Mezzocorona in trasferta contava solo vincere e fare bottino pieno.

“Mi aspettavo sarebbe andata così -spiega coach Avram- paghiamo una settimana in cui siamo scese in campo quattro volte, ho cercato di fare tante rotazioni per evitare gli infortuni. Non voglio soffermarmi tanto su ciò che non è andato, perché era fondamentale per noi portare a

casa il risultato. Non eravamo completamente in partita, ma è normale in un periodo così impegnativo, ci sono stati, infatti, tanti errori, in difesa eravamo molto statiche e poi eravamo stanche. Sono comunque molto contento per la grande prova di gruppo, alla fine ho chiesto alle ragazze di non buttare via quanto avevamo fatto ed è venuto fuori il loro carattere, è stato quello a condurci alla vittoria. Sono contenta soprattutto per queste sei vittorie, abbiamo iniziato bene il campionato che, ora, si fermerà nuovamente per due settimane. Siamo la squadra col maggior numero di chiamate in azzurro, non mi piacciono le pause, specialmente quelle così lunghe, ma sfrutteremo questo periodo per recuperare la forma fisica”.