Mondiali, l'Italrugby della salernitana Franco è pronta per sfidare la Francia Sabato i quarti di finale, le azzurre hanno perso Sara Tounesi per squalifica.

La vittoria col Giappone è stata storica. L’Italrugby femminile ha portato la palla ovale azzurra per la prima volta ad un quarto di finale al Mondiale in Nuova Zelanda. Risultato raggiunto anche grazie alle strepitose prestazioni di Giada Franco. La salernitana ha giocato tre match da titolare e nei due successi azzurri è stata premiata come miglior giocatrice dell’incontro. Soddisfazioni personali che le daranno ancora più morale in vista dei quarti di finale dove l’avversario, in un derby tutto europeo, sarà un osso durissimo da superare. Sulla strada della truppa guidata da Andrea Di Giandomenico ci sarà la Francia, squadra che le azzurre conoscono bene visto che ogni anno la affrontano nel Sei Nazioni. Inoltre prima del Mondiale le due compagini si sono affrontate per ben due volte in test match di preparazione vincendo una sfida per parte.

Di Giandomenico, che oggi ha lasciato libere le sue ragazze, non potrà contare sull’apporto di Sara Tounesi, squalificata per 12 giornate con la seguente motivazione: “Il Comitato ha preso in considerazione tutte le prove, comprese quelle fornite da entrambe le giocatrici e le riprese video dell’accaduto. Il Comitato ha concluso che Tounesi ha morso una giocatrice giapponese, azione che sarebbe stata meritevole di un cartellino rosso e di conseguenza ha accolto la citazione. Il Comitato, dopo una prima richiesta di 18 partite, ha valutato le attenuanti riducendo la sanzione a 12 partite”.

Contro la Francia, match in programma sabato 29 ottobre alle 16.30 locali (5.30 italiane) al Northland Events Centre di Whangarei, la direzione della gara è stata affidata al fischietto scozzese Sarà Hollie Davidson con McLachian e Miller come assistenti, mentre il TMO sarà Whitehouse.