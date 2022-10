Mondiali: l'Italrugby sfida la Francia senza la salernitana Franco La forte atleta campana fermata da un infortunio non sarà della sfida in programma sabato.

L’Italrugby femminile si prepara a sfidare la Francia nei quarti di finale del Mondiale in Nuova Zelanda. Appuntamento sabato 29 ottobre alle 16.30 locali (5.30 italiane) al Northland Events Center di Whangarei. Andrea Di Giandomenico però ha dovuto fare i conti con assenze pesantissime. Oltre alla squalificata Sara Tounesi, si è aggiunto anche il forfait della salernitana Giada Franco, fermata dal protocollo HIA.

Assenza gravissima per le azzurre perché la ragazza campana era stata sempre la migliore nelle due vittorie ottenute. Un gran peccato anche per l’atleta che in questo Mondiale stava dimostrando a tutti di che pasta è fatta.

L’Italrugby però non parte sconfitta in questo derby tutto europeo. “Conosciamo bene le qualità della Francia. E’ una squadra che abbiamo battuto nell’ultimo Test Match pre-mondiale a Biella e che ha l’ambizione di provare ad arrivare fino in fondo in questa competizione” ha spiegato Andrea Di Giandomenico. “Siamo consapevoli delle nostre possibilità e di quello che abbiamo costruito in tutto il percorso che ci ha portato fino a questo appuntamento –sottolinea-. Il nostro focus sulla nostra prestazione: giocando il nostro miglior rugby possiamo mettere in difficoltà gli avversari”.

Questo il XV titolare:

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

14 Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 30 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova, 60 caps)

11 Maria MAGATTI (Cus Milano Rugby, 49 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno, 35 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 72 caps)

8 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 59 caps) – capitano

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 36 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 16 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)

4 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 38 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 85 caps)

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais, 75 caps)

1 Silvia TURANI (Exeter Chiefs Women, 23 caps)

A disposizione

16 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

17 Gaia MARIS (Wasps, 14 caps)

18 Sara SEYE (Transvecta Rugby Calvisano, 11 caps)

19 Michela MERLO (Rugby Colorno, 11 caps)

20 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

21 Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 110 caps)

22 Alyssa D’INCA’ (Arredissima Villorba Rugby, 12 caps)

23 Manuela FURLAN (Arredissima Villorba Rugby, 88 caps)