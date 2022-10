Pallamano, A2: per la Genea Lanzara prima trasferta stagionale Sabato alle 18:00 i salernitani faranno visita a Il Giovinetto.

La Genea Lanzara torna in campo, domani alle ore 18:00, per la trasferta contro Il Giovinetto in occasione del secondo turno del Campionato Nazionale di Serie A2 maschile.

Per i salernitani si tratta del primo – dei tanti – impegni esterni in terra sicula difatti, considerando la provenienza delle squadre partecipanti al girone settentrionale della competizione, tutte le gare si disputeranno nell’ isola o in quel di Salerno.

I rossoblu guidati da Nikola Manojlovic, reduci dal positivo debutto casalingo contro Mascalucia (superato per 38-22), ora sono chiamati a rimboccarsi le maniche per affrontare un lungo viaggio ed una gara che cela parecchie insidie. I siculi di Milenko Kljajic, difatti, si presenteranno, per la prima volta tra le mura amiche in questa stagione, all’ appuntamento con l’intenzione di riscattarsi dalla sconfitta in quel di Palermo. Gara, dunque, assolutamente da non sottovalutare per Milano e compagni, decisi a fare bottino pieno.

“In settimana i ragazzi hanno concentrato tutte le loro energie per correggere e limare gli errori della gara inaugurale – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – il gruppo è desideroso di fare bene e per questo motivo, sotto le direttive del tecnico, ha lavorato per arrivare nella migliore condizione possibile alla gara contro Il Giovinetto. Sarà un match ostico, arriveremo in Sicilia dopo un lungo viaggio e questa, a differenza delle squadre dell’isola, sarà per noi una costante durante tutta la stagione mentre, per le altre sei compagini del girone, le gare saranno regionali visto che si disputeranno tutte in Sicilia, tranne quando ognuna di loro dovrà farci visita.

Ad ogni modo siamo pronti anche a questo, la società si è adoperata anzitempo per organizzare il tutto al meglio delle proprie possibilità. La parola passa al campo e ai nostri ragazzi, certi che sapranno rispondere e reagire a qualsiasi circostanza nel migliore dei modi. Per domani sarà importante approcciare con convinzione il match e tutti ci auguriamo di fornire una buona prestazione e, cosa ancor più importante, di mostrare una bella pallamano”.

La gara tra Il Giovinetto e Genea Lanzara, diretta dai signori Bertino e Bozzanga, andrà in scena Sabato 29 Ottobre alle ore 18:00 presso il Complesso Polivante in provincia di Trapani.

Il programma delle gare: Il Giovinetto – Genea Lanzara; Mascalucia – Ragusa; Aretusa – Palermo; riposa: Haenna

La classifica: Genea Lanzara 2, Haenna 2, Cus Palermo 2, Ragusa 0, Il Giovinetto 0, Aretusa 0, Mascalucia 0.