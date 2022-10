Mondiali: l'Italrugby perdo con la Francia e termina la sua avventura Senza la salernitana Franco la squadra azzurra combatte per sessanta minuti poi va ko.

E’ finita ai quarti di finale la splendida avventura dell’Italrugby femminile al Mondiale in Nuova Zelanda. Azzurre ko contro la Francia in derby tutto europeo che Di Giandomenico ha dovuto affrontare senza giocatrici importanti, una su tutte la salernitana Giada Franco.

La sua assenza, la fisicità e l’energia che la campana portava alla squadra azzurra è mancata, ma nonostante questo c’è stata partita per quasi sessanta minuti. Il primo tempo infatti si è concluso 7-3 per la Francia che poi ha dilagato nella ripresa quando all’Italia sono mancate forze fresche di qualità per provare a far male in fase di possesso.

Il 39-3 infatti è un risultato pesantissimo e bugiardo che però manda la Francia in semifinale e l’Italrugby a casa. Il giudizio sul Mondiale resta però estremamente positivo nonostante il rammarico di aver dovuto affrontare la partita più importante in emergenza, cose che capitano in un torneo così lungo e complicato.

Whangarei, Northland Events Center – sabato 29 ottobre

Rugby World Cup 2021, Quarti di finale

Francia v Italia 39-3

Marcatrici: p.t. 2’ Grisez tr. Drouin (7-0); 38’ cp. Sillari (7-3); 43’ cp. Drouin (10-3); s.t. 9’ cp. Drouin (13-3); 20’ m. Punizione Francia (20-3); 23’ m. Touye tr. Drouin (27-3); 27’m. Grisez (32-3); 29’ m. Grisez tr. Queyroi (39-3)

Francia: Boulard; Grisez, Filopon (28’ st. Jacquet), Vernier, Menager; Drouin (23’ st. Queyroi), Boudron (29’ st. Chambon); Escudero, Mayans, Hermet (cap); Fall (14’ st. N’Diaye), Ferer (28’ st. Gros); Joyeux (12’ st. Khalfaoui), Sochat (22’ st. Touye), Deshaye (12’ st. Lindelauf)

All. Darracq

Italia: Ostuni Minuzzi (30’ st. Furlan); Muzzo (33’ st. D’Incà), Sillari, Rigoni, Magatti; Madia, Stefan (22’ st. Barattin); Giordano (cap), Sgorbini (37’ st. Merlo), Locatelli (10’ st. Veronese, 23’-30’ st. Maris); Duca, Fedrighi; Gai (4’-16’ pt., 33’ st. Seye), Bettoni (33’ st. Vecchini), Turani

All. Di Giandomenico

Arb. Hollie Davidson (SRU)

Cartellini: 42’ pt. giallo Magatti (Italia); 21’ giallo Turani (Italia)

Calciatrici: Drouin (Francia ) 4/5; Sillari (Italia) 1/1; Queyroi (Francia) 1/2

Player of the Match: Drouin (Francia)