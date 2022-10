Givova Scafati Basket ko a Trento, vince la Dolomiti Energia (75-68) Coach Rossi: "Calo fisico? Parlerei dei meriti della difesa degli avversari"

La Givova Scafati ci prova, ma esce sconfitta dal parquet della Dolomiti Energia Trentino: finale di 75-68 per i ragazzi di Molin contro i gialloblu con Flaccadori top-scorer da 18 punti. A Scafati non bastano Lamb, Rossato e Logan.

Rossi: "Dobbiamo rientrare a casa arrabbiatissimi"

"Faccio i complimenti a Trento per l’energia messa in campo soprattutto nei momenti decisivi della partita. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Io sono molto dispiaciuto, perché ci siamo macchiati di errori di lucidità, abbiamo perso troppi possessi e la partita nel finale ci è sfuggita di mano. Torniamo a casa senza essere riusciti ancora a sbloccarci in trasferta. Il nostro primo tempo non è stato affatto eccezionale, soprattutto per esecuzione offensiva e controllo dell’area in difesa, nella quale siamo invece migliorati nel secondo tempo, mentre in attacco siamo andati un po’ a folate. Abbiamo perso decisamente troppe palle. Ora dobbiamo rientrare a casa arrabbiatissimi, perché, al di là del valore dell’avversario, per la seconda volta siamo andati vicini alla vittoria in trasferta, ma ne usciamo a mani vuote. Calo fisico? No, parlerei piuttosto di meriti della difesa di Trento e di nostra incapacità a concretizzare certi vantaggi, perché abbiamo fatto pochi canestri anche con giocatori che per noi sono importanti".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quinta Giornata

Dolomiti Energia Trentino - Givova Scafati 75-68

Parziali: 18-18, 23-21, 15-16, 19-13

Trentino: Conti 2, Spagnolo 7, Forray 13, Flaccadori 18, Udom 6, Crawford 7, Graziulis 9, Atkins 13, Calamita ne, Lockett. All. Molin

Scafati: Stone 9, Lamb 13, Thompson 9, Pinkins, De Laurentiis, Landi 2, Rossato 14, Monaldi 6, Ikangi 2, Logan 13. All. Rossi

Arbitri: Paternicò, Bartoli, Valleriani