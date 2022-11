Pallamano, A2: la Genea Lanzara prepara la sfida interna con l'Aretusa Nel match valevole per la terza giornata sabato c'è la sfida con i siciliani.

La Genea Lanzara ritorna tra le mura amiche e lo fa sulla scia dell’entusiasmo. Messa alle spalle la prima trasferta stagionale dove i salernitani hanno ottenuto ulteriori due punti ai danni del Giovinetto, la squadra allenata da coach Nikola Manojlovic è attesa dal secondo impegno casalingo.

Ospite di capitan Milano e compagni sarà la Pallamano Aretusa, nel match valevole per la terza giornata del campionato Nazionale di Serie A2. La compagine sicula attualmente staziona all’ ultimo posto in classifica, in virtù delle due sconfitte maturate contro Haenna e Palermo, dunque la formazione allenata da Pierandrea Izzi si presenterà a Salerno con l’intenzione di ben figurare e dare una svolta al proprio percorso.

Dal canto proprio la Genea Lanzara è desiderosa di allungare la striscia positiva di risultati ed approccerà all’ appuntamento con le migliori intenzioni. In settimana i rossoblu hanno approfondito relativamente alle prime due gare dove, nei dieci minuti iniziali di entrambi gli incontri, i salernitani hanno faticato ad ingranare le marce salvo poi sbloccarsi ed imporre il proprio gioco. Bisognerà, dunque, porre sin da subito la giusta attenzione e determinazione in campo, evitando cali e momenti di difficoltà.

“Siamo davvero carichi – dichiara Mattia Senatore, ala sinistra della Genea Lanzara – dopo il bel successo sul campo del Giovinetto siamo determinati a ripeterci tra le mura amiche. Col mister abbiamo analizzato la scorsa gara ed in settimana stiamo cercando di limare gli errori per arrivare pronti alla sfida di questo sabato contro l’Aretusa. La compagine sicula è molto giovane, punta su un gioco veloce e dinamico, caratteristiche che ci rispecchiano; è reduce da due sconfitte e verrà a Salerno per riscattarsi. Noi però cercheremo di non deludere il pubblico amico che verrà a sostenerci e cercheremo, dunque, di ottenere l’intera posta in palio per difendere la vetta della classifica”.

Nel weekend la Genea Lanzara debutterà anche nel campionato interregionale di Serie B: la giovanissima squadra affidata a Pietro Russo nella prima giornata ospiterà l’ HandRoma. Con grossi sacrifici, sia economici che organizzativi, il sodalizio caro al Presidente Domenico Sica ha formalizzato nei mesi scorsi l’iscrizione anche a questo campionato, che va a sommarsi alla Serie A2, alla Youth League Under 20, all’ Under 17 ed all’ Under 15: tutte competizioni in cui le giovani leve della cantera salernitana potranno mettersi in gioco, con l’obiettivo di crescere ed acquisire ulteriore esperienza utile per il futuro.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 3^ GIORNATA: Genea Lanzara – Aretusa; Ragusa – Haenna; Mascalucia – Il Giovinetto; riposa: Palermo.

LA CLASSIFICA ATTUALE: Genea 4, Palermo 4, Haenna 2, Mascalucia 2, Ragusa 0, Il Giovinetto 0, Aretusa 0.