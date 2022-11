Pallanuoto, A1: la Check-up RN Salerno ko a Brescia Nulla da fare per i campani al cospetto di una squadra costruita per vincere.

Si è tenuto mercoledì 2 novembre 2022 presso il centro natatorio Mompiano il posticipo della seconda giornata di campionato della Check-up RN Salerno, prima trasferta dei rarinantini. La gara è terminata 17-9 per i vicecampioni italiani, impegni anche in Len Champions League. Ottima prestazione dell’iberico Barroso Macarro che nella giornata odierna segna ben 5 reti. Assente per infortunio il difensore Zeno Bertoli.

“Abbiamo giocato bene a tratti. Prendiamo ancora troppi gol evitabili. Dobbiamo avere più cattiveria nell'uno contro uno. Nel complesso ho visto dei miglioramenti rispetto alla gara di coppa Italia giocata contro contro il Brescia lo scorso 8 ottobre. È stata l'occasione per far fare esperienza a giovani come il portiere Milione e Maione classe 2005 contro tanti atleti di caratura internazionale.” Le dichiarazioni di mister Matteo Citro.

I giallorossi saranno impegnati, a distanza di due giorni dall’incontro con il Brescia, con l’anticipo della terza giornata di campionato, contro i campioni italiani del Recco, venerdì 4 novembre alle ore 13:00 alla Ferro.

TABELLINO

AN BRESCIA - CHECK-UP RN SALERNO 17-9 (6-2, 3-3, 3-2, 5-2)

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 1, T. Gianazza 3, D. Lazic, B. Vapenski 1, V. Renzuto Iodice 6, K. Kharkov 3, Zavaglia, S. Luongo 2, E. Di Somma, N. Gitto 1, T. Baggi Necchi, All. Bovo

CHECK-UP RN SALERNO: Milione, M. Luongo, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic 1, Gallo 2, Parrilli, Barroso 5, Picam1, Vassallo. All. Citro

Arbitri: Bianco, Brasiliano

Note: Usciti per limite di falli Gallozzi (S) e Siani (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 5/8 +1 rig.; Check-up RN Salerno 4/8 +1 rig.. Nel terzo tempo Baggi Necchi (B) subentra a Tesanovic. Nell'RN Salerno Vassallo portiere titolare, nel quarto tempo Milione subentra a Vassallo. Spettatori 400 circa.