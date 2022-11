Pallamano, A2: la Gena Lanzara è pronta ad ospitare l'Aretusa “Ritorniamo a giocare tra le mura amiche è uno stimolo in più per fare bene".

Prosegue a ritmi serrati il Campionato Nazionale di Serie A2. I salernitani della Genea Lanzara arrivati, oramai, agli allenamenti di rifinitura sotto le direttive del coach Nikola Manojlovic sono pronti e determinati in vista della gara di domani, Sabato 5 Novembre, quando alla Palumbo i rossoblù affronteranno i siciliani dell’Aretusa.

Alte la concentrazione e l’attenzione in casa salernitana, chiamati ad affrontare una squadra giovane, caparbia e ben preparata; il morale di capitan Milano e compagni, però, è alto, con la Genea intenzionata a fare bottino pieno e a proseguire la striscia positiva di risultati. Per il sodalizio caro al Presidente Domenico Sica inizia, nel mentre, ad aumentare la mole di lavoro, sotto tutti i punti di vista, considerando anche l’avvio del campionato interregionale di Serie B dove i salernitani si metteranno in gioco per dare crescita e continuità alle giovani leve della cantera.

“Ritorniamo a giocare tra le mura amiche e già questo è uno stimolo in più per fare bene e non deludere le aspettative – dichiara il Presidente Sica – ritengo che i ragazzi abbiano lavorato bene in settimana e sono certo che daranno il massimo per conquistare l’intera posta in palio. Abbiamo avuto modo di incontrare l’Aretusa, sempre a Salerno, nel corso della prima fase della Youth League Under 20, dunque conosciamo i nostri avversari. Sarà una bella gara, da affrontare con tanta determinazione. Domenica (6 Novembre alle ore 17:30 alla Palestra Palumbo), inoltre, toccherà ai giovanissimi debuttare nel campionato di Serie B: non conosciamo le altre squadre e, nel caso specifico, l’HandRoma, nostra ospite, ma anche in questa occasione mi aspetto tanta voglia di fare bene da parte dei ragazzi certo che anch’essi regaleranno uno bellissimo spettacolo”.

La gara tra Genea Lanzara ed Aretusa, diretta dai signori Marcelli e Ramoul, andrà in scena Sabato 5 Novembre alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Palumbo di Salerno e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.