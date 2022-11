Hockey pista: Roller Salerno, sfida casalinga contro la Decom Matera Sabato alle 19.30 seconda sfida casalinga per la compagine campana

Terzo impegno di Coppa Italia per la Campolongo Hospital Roller Salerno. La formazione campana di hockey su pista sabato 5 novembre alle 19.30 tornerà in pista al Palatulimieri per la sfida alla Decom Matera. Lo scorso 15 ottobre in terra lucana i salernitani furono superati 4-3, al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni. Domani la società cara al patron Gianfranco Camisa proverà a conquistare i primi punti del girone che, al momento, vede al comando il Giovinazzo con 6 punti, seguito da Matera a quota 3. Prima convocazione per Emanuele Amato che è tornato a far parte della formazione di serie A2.

A guidare la Campolongo Hospital Roller Salerno contro Matera sarà Giuseppe Giudice, vice allenatore e giocatore dei salernitani. «Le partite di Coppa Italia - spiega il vice allenatore-giocatore Giuseppe Giudice - rappresentano un test importante per mettere benzina nelle gambe, migliorare l'intesa di squadra e iniziare a misurarci con le formazioni del campionato di serie A2. In queste settimane abbiamo lavorato bene e davanti al nostro pubblico vogliamo conquistare i primi punti del girone».

L'atleta salernitano sostituirà in panchina Massimo Giudice, impegnato in Argentina con la Nazionale italiana femminile che lunedì 7 novembre disputerà la prima sfida del Mondiale proprio contro la rappresentativa sudamericana.