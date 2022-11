Givova Scafati Basket, omologato il PalaMangano ed ecco il nuovo nome Domani la sfida contro la Openjobmetis Varese, finalmente tra le mura amiche

È ufficiale l'omologazione del PalaMangano, che domani ospiterà Givova Scafati - Openjobmetis Varese, gara della sesta giornata di campionato di Serie A. Il club dell'Agro torna a casa e lo fa nell'impianto sportivo che, in occasione delle sfide casalinghe della Givova, si chiamerà Beta Ricambi Arena.

Primo appuntamento stagionale tra le mura amiche

"Già da domani, alle ore 16:00, la compagine gialloblù potrà esordire ufficialmente nella massima categoria sul parquet amico, dove lo scorso giugno ha guadagnato e conquistato la promozione in massima serie. - ha sottolineato il club in una nota ufficiale - La società sentitamente ringrazia la Ge. Vi. Napoli ed il Comune di Napoli per la disponibilità e l’accoglienza ricevuta in occasione delle prime due gara interne stagionali che sono state disputate al PalaBarbuto".