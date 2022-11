Basket, Givova Scafati ko contro la Openjobmetis Varese (93-101) Coach Rossi: "Mi dispiace davvero tanto, ma questa è la serie A"

Non basta il rientro al PalaMangano, denominato Beta Ricambi Arena per le sfide interne: la Givova Scafati va ko contro la Openjobmetis Varese con il finale di 93-101 nella sesta giornata del campionato di Serie A. "Varese ha meritato la vittoria sia perché è stata praticamente quasi sempre avanti nel punteggio e poi perché è stata capace di imporre alla partita il ritmo che voleva, che noi invece non siamo riusciti a gestire. - ha spiegato il coach della Givova, Alessandro Rossi - Abbiamo avuto difficoltà in area a contrastare il pick and roll e tutte le altre soluzioni di scarico ai loro lunghi. Nel primo tempo questo problema è stato enorme, come d’altronde testimoniano i 69 punti subiti, che costituiscono una cifra irreale. Abbiamo messo a posto le cose nel secondo tempo, ma tutte le volte che siamo stati vicini al rientro definitivo in partita, siamo invece stati ricacciati sotto nel momento del massimo sforzo".

Rossi: "Volevamo vincere per i nostri tifosi nella prima vera in casa"

"Ci tenevo a vincere questa partita che segnava il nostro ritorno al PalaMangano e ci tenevo tantissimo a regalare il successo al meraviglioso pubblico che ci è stato vicino e ci ha aiutato nei momenti di difficoltà. - ha aggiunto Rossi - Mi dispiace davvero tanto, ma questa è la serie A. Dentro l’area Varese ha fatto la differenza e noi dobbiamo lavorare meglio di prima, perché è evidente che in questo periodo ci manca qualcosa. Ikangi? Non è stato utilizzato per scelta tecnica, abbiamo previsto una rotazione a sei esterni. Poco minutaggio per Henry e Landi? Il primo era reduce da un infortunio importante ed abbiamo centellinato i minuti che poteva tenere a buon ritmo; il secondo non era adatto al ritmo della partita, diciamo che non era la partita ideale per lui".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Sesta Giornata

Givova Scafati - Openjobmetis Varese 93-101

Parziali: 33-31; 15-28; 20-17; 25-25

Scafati: Stone 5, Lamb 29, Thompson 12, Morvillo ne, Pinkins 12, De Laurentiis, Landi, Rossato 14, Henry 7, Monaldi, Ikangi ne, Logan 14. All. Rossi.

Varese: Ross 17, Woldetensae 9, De Nicolao 9, Librizzi, Virginio, Ferrero 3, Brown 9, Caruso 23, Owens 12, Johnson 19. All. Brase.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969