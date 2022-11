Givova Scafati Basket: risoluzione contrattuale con Iris Ikangi Il club gialloblu: "Ringraziamo uno dei protagonisti della cavalcata trionfale"

La Givova Scafati ha annunciato la risoluzione del contratto con Iris Ikangi. Termina l'avventura nell'Agro per il cestista di Voghera, protagonista nel cammino promozione, per il ritorno di Scafati in massima serie.

Il club gialloblu: "Uno dei leader del successo in Serie A2"

"La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta Iris Ikangi. - si legge nella nota della società del patron Longobardi - La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione e per essere stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che, nella passata stagione agonistica, ha regalato la massima serie alla società, che contestualmente gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".