Basket, Scafati-Rossi: è addio. Longobardi: "Addolorato, ma scelta necessaria" Nelle prossime ore l'annuncio del nuovo coach: Caja e Sacripanti tra i nomi

È ufficiale la rescissione consensuale tra la Givova Scafati e Alessandro Rossi, che non è più l'allenatore della squadra gialloblu. Dopo il ko contro la Openjobmetis Varese, il quinto nelle 6 gare di campionato, è arrivata la decisione del club e del tecnico al termine di una fase di riflessione interna. I nomi di Attilio Caja e Stefano Sacripanti spiccano tra i rumors di mercato per la panchina di Scafati.

Il patron: "Grati al coach per quanto costruito"

"Ringrazio vivamente Alessandro, al quale mi sento profondamente legato da un rapporto di sincera amicizia. - ha affermato il patron del club dell'Agro, Nello Longobardi - Mai come stavolta, dopo tanti anni di gestione societaria, sono addolorato di questa scelta, purtroppo necessaria. L’intera società è profondamente grata ad Alessandro Rossi per i risultati storici e straordinari che ci ha regalato: il raggiungimento della serie A è stato anche il frutto del suo impegno, del suo lavoro assiduo e della sua determinazione, doti che gli hanno permesso di entrare sin da subito in sintonia con la dirigenza e con la città, che hanno saputo apprezzarne le qualità umane e professionali. Gli auguro col cuore le migliori fortune: le sue capacità e la sua grandezza d’animo sono tali e tante da essere foriere delle migliori fortune sportive. Si interrompe qui il rapporto professionale, ma resta impregiudicata la stima personale nei confronti della sua splendida persona".