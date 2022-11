Givova Scafati Basket, ecco Caja: "Ripagherò la fiducia". Via Henry Longobardi: "Il giocatore è fuori squadra. Ci teniamo tanto alla Serie A"

La Givova Scafati ha presentato ufficialmente Attilio Caja. Prima conferenza stampa per il nuovo coach gialloblu alla Beta Ricambi Arena. "È bello vedere al mio arrivo una sala stampa così gremita, una cosa per me inusuale. - ha spiegato il coach pavese - Ringrazio innanzitutto la famiglia Longobardi per avermi scelto. Conosco da 25 anni Nello Longobardi, da tantissimo tempo nel mondo della pallacanestro che conta e grande conoscitore della stessa, per cui essere contattato da lui è stato per me motivo di vanto e fiducia, accresciuta anche dal fatto che legato alla società c’è un marchio solido ed importante come Givova, che accresce esponenzialmente il mio grande senso di responsabilità. Voglio ripagare questa fiducia, dando il massimo del lavoro".

Prima novità nel roster gialloblu: via Henry

Il tecnico ha annunciato un'uscita dalla squadra: "Al momento abbiamo deciso solo un cambio strutturale: sostituiremo Henry con un giocatore diverso in altro ruolo, poi se ci sarà bisogno di cambiare qualche altra pedina lo vedremo in corso d’opera, in base a quanto i giocatori sapranno dimostrare, perché nessuno di noi è a Scafati in vacanza e tutti dobbiamo rispettare chi ci paga. Sarò garante che le cose si facciano seriamente".

Longobardi: "È fuori squadra. Vogliamo restare in A"

"Bisogna voltare pagina e lo facciamo con un allenatore esperto e preparato. - ha aggiunto il patron, Nello Longobardi - Con lui stiamo facendo delle valutazioni e delle scelte ben precise, su cui sta lavorando sodo Gino Guastaferro e mio figlio Enrico, per apportare degli accorgimenti all’organico. Abbiamo messo Henry fuori squadra, non rientrerà più nelle rotazioni, perché ci sarà un avvicendamento in organico e probabilmente aggiungeremo anche un atleta italiano, con l’obiettivo di mettere a disposizione di coach Caja i giocatori giusti per il suo progetto di gioco. Ci attendono 24 battaglie, in cui mi aspetto che ognuno faccia la sua parte. Ci teniamo tanto alla serie A e vogliamo tenercela stretta, faremo di tutto per una permanenza tranquilla, consapevoli che questo campionato è completamente diverso da quello dello scorso anno".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969