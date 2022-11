Pallamano, A2: la Genea Lanzara capolista ospita l'Orlando Haenna Sabato 12 novembre appuntamento alla Palestra Palumbo alle 18:30.

Archiviato il turno infrasettimanale del Campionato Nazionale di Serie A2 che ha visto la Genea Lanzara riposare – e nonostante ciò ritrovarsi in vetta alla classifica – i salernitani guidati da coach Nikola Manojlovic ospiteranno i siciliani dell’Orlando Haenna nel match valevole per la quinta giornata di andata e che andrà in scena domani, Sabato 12 Novembre, alle ore 18:30.

Dopo la bella vittoria interna contro Aretusa, la Genea si ritrova nuovamente dinanzi al pubblico amico per una ghiotta occasione: un successo consentirebbe a capitan Milano e compagni non solo di proseguire la striscia positiva di risultati ma, soprattutto, di staccare in graduatoria gli avversari di domani. La squadra cara al Presidente Domenico Sica è carica e motivata, ha tutte le carte in regola per centrare i due punti e regalare, cosa ancor più importante, un bello spettacolo ai propri sostenitori. La pausa ha consentito alla Genea di soffermarsi sui dettagli, cercando di perfezionare il timing ed i meccanismi di gioco e di registrare una difesa ancor più performante ed attenta. Non bisogna lasciare nulla al caso, ed il manipolo di giovani in mano a coach Nikola Manojlovic ne è consapevole.

“I ragazzi sanno che ogni impegno va affrontato con la massima attenzione e concentrazione, il gruppo è talentuoso e al contempo giovane – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – dunque ogni settimana, ogni singola gara ed allenamento deve portare sempre ad un piccolo gradino più in alto per raggiungere, poi, livelli sempre maggiori. La società sta lavorando instancabilmente per questo, con tanta voglia di crescere e fare bene non solo nel presente, ma soprattutto, nel futuro. Ci rincuora il fatto che, con uno staff professionale alla guida, il settore giovanile della Scuola di Handball sia ripartito alla grande e sta aumentando esponenzialmente. Al contempo, sarà davvero utile ai ragazzi mettersi in gioco nelle varie competizioni, parteciperemo a tutti i campionati e questo è un onere ed un onore allo stesso tempo.

Insomma, sappiamo dove vogliamo arrivare e tutto passa attraverso un lavoro certosino frutto della collaborazione e di spirito di condivisione da parte di tutti. Tornando alla gara di domani, sono certo che i ragazzi non si faranno trovare impreparati e daranno il massimo per conquistare due punti fondamentali per il prosieguo della stagione”.

La gara tra Genea Lanzara ed Haenna, diretta dai signori Fasano e Lorusso, andrà in scena Sabato 12 Novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.

IL PROGRAMMA DELLA 5^ GIORNATA: Palermo – Ragusa; Il Giovinetto – Aretusa; Genea Lanzara – Haenna; riposa Mascalucia.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 6, Haenna 5, Palermo 5, Il Giovinetto* 4, Mascalucia* 3, Aretusa* 1, Ragusa 0.

*=1 partita in più