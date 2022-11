Pallanuoto, A1: la Check up Rari Nantes Salerno ospita Roma Citro: "Noi stiamo lavorando tanto e siamo carichi perché è una vittoria che vogliamo fortemente".

La quarta giornata di campionato della Check up Rari Nantes Salerno si terrà sabato 12 novembre 2022 alle ore 18:00 alla Piscina Simone Vitale. Dopo due trasferte difficili contro la Pro Recco ed il Brescia, si torna a giocare in casa.

“La Distretti Ecologici Nuoto Roma è una squadra in forma che sta giocando un’ottima pallanuoto. Noi stiamo lavorando tanto e siamo carichi perché è una vittoria che vogliamo fortemente.” Le dichiarazioni di mister Matteo Citro.

Una società completamente rinnovata quella della Distretti Ecologici Nuoto Roma e che ha mostrato un grande equilibrio durante il match contro la Pallanuoto Trieste.

“Sabato inizia davvero il nostro campionato. Abbiamo affrontato finora le prime tre squadre della classifica della passata stagione. Sabato torniamo a giocare in casa e dobbiamo essere bravi a sfruttare i nostri tifosi. Distretti ecologici è una squadra molto completa, sono molto organizzati. Ma noi dobbiamo fare bene in casa. Dobbiamo migliorare in difesa e continuare ad alzare il livello di gioco. Inoltre, siamo tanti componenti nuovi e ci stiamo amalgamando, sarà importante anche saperci divertire in acqua. Sabato sarà importantissimo per noi uscire dall’acqua con i 3 punti.” Le parole del nuovo attaccante medaglia d’argento ai mondiali di Seul 2019 con la Spagna, Alberto Barroso Macarro.

Sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso al costo di 5,00€ direttamente all’ingresso in piscina, ingresso gratuito per gli Under 12 accompagnati dai genitori. È prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.