Scherma, CDM sciabola femminile: Gregorio lontana dal podio Tra le azzurre ottima prova della Battiston che ha perso solo in finale. Domenica la prova a squadre

La prima prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile non ha regalato il risultato sperato a Rossella Gregorio. Sulle pedane di Algeri la campionessa salernitana non è riuscita ad andare oltre il secondo turno ad eliminazione diretta.

Dopo aver superato per 15-12 la spagnola Perez Cuenca, la sua corsa si è fermata al cospetto della francese Rifkiss (15-10) che è arrivata fino all’assalto valido per i quarti di finale dove è stata battuta da Michela Battiston. La giovane sciabolatrice friulana è stata la migliore delle azzurre chiudendo al secondo posto dopo il ko in finale contro l’iberica Martin Portugues che si è imposta per 15-12.

La tappa di Coppa del Mondo proseguirà sabato con la prova maschile e domenica con quelle a squadre dove tornerà in pedana anche la Gregorio.

COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA FEMMINILE – Algeri, 11 novembre 2022



Finale

Battiston (ITA) – Martin Portugues (ESP)12-15

Semifinali

Battiston (ITA) b. Balzer (Fra) 15-13

Gkountoura (Gre) – Martin Portugues (Esp)

Quarti di finale

Balzer (Fra) b. Criscio (ITA) 15-8

Battiston (ITA) b. Rifkiss (Fra) 15-14

Gkountoura (Gre) b. Georgiadou (Gre) 15-13

Martin Portugues (Esp) b. Maxwell (Gbr) 15-13

Tabellone da 16

Criscio (ITA) b. Emura (Jpn) 15-11

Balzer (Fra) b. Gargano (ITA) 15-11

Battiston (ITA) b. Shao (Chn) 15-9

Tabellone da 32

Criscio (ITA) b. Kharlan (Ukr) 15-14

Gargano (ITA) b. Poupinet (Fra) 15-11

Battiston (ITA) b. Ozaki (Jpn) 15-6

Rifkiss (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-10

Chamberlain (Usa) b. Di Carlo (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Criscio (ITA) b. Kaspiarovich (Aze) 15-9

Gargano (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-7

Gregorio (ITA) b. Perez Cuenca (Esp) 15-12

Fukushima (Jpn) b. Passaro (ITA) 15-9

Di Carlo (ITA) b. Ilieva (Bul) 15-14

Kharlan (Ukr) b. Fusetti (ITA) 15-3

Georgiadou (Gre) b. Rotili (ITA) 15-6

Battiston (ITA) b. Queroli (Fra) 15-7

Classifica (153): 3. Sara Balzer (Fra), 5. Despina Georgiadou (Gre), 6. Martina Criscio (ITA), 7. Margaux Rifkiss (Fra), 8. Caitlin Maxwell (Gbr), 15. Rebecca Gargano (ITA), 17. Rossella Gregorio (ITA), 30. Alessia Di Carlo (ITA), 53. Benedetta Fusetti (ITA), 56. Eloisa Passaro (ITA), 63. Claudia Rotili (ITA), 90. Sofia Ciaraglia (ITA), 92. Chiara Mormile (ITA), 117. Benedetta Baldini (ITA), 128. Vally Giovannelli (ITA)