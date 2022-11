Pallanuoto, A1: la Check-up RN Salerno supera tutte le difficoltà e batte Roma Match spostato dalla Vitale a Santa Maria Capua Vetere ma gli uomini di Citro portano a casa 3 punti

Sabato pomeriggio, presso la piscina di Santa Maria Capua Vetere, si è tenuta la quarta giornata di campionato che ha impegnato la Check-up RN Salerno contro i laziali della Distretti Ecologici. La gara è terminata 10-6 per i giallorossi.

A poche ore dall’inizio della partita, è stata disposta la chiusura straordinaria della piscina Simone Vitale a causa di alcuni problemi agli impianti. Nonostante la situazione di emergenza che ha portato purtroppo la squadra di casa a giocare senza pubblico e in un’altra piscina, i ragazzi della Check-up RN Salerno hanno incassato 3 punti importanti in un campionato che si sta dimostrando molto competitivo.

“Vittoria molto importante per cominciare a muovere la classifica. Ci è dispiaciuto non poter giocare davanti al nostro pubblico a causa della chiusura della Simone Vitale. Ma non è il tempo delle polemiche o dei rammarichi. Bisogna lavorare bene e velocemente per mettere di nuovo l'impianto a disposizione delle società che con tanti sacrifici partecipano ai vari campionati senza dimenticare che noi siamo sul palcoscenico della massima serie e senza dimenticare che alla Simone Vitale fanno attività sportiva tantissimi giovani salernitani”. Parole del presidente Enrico Gallozzi.

Altra partita segnata dagli infortuni. Il centroboa Pica si è infortunato a partita in corso, mentre ancora da segnalare l’assenza importante dell’estremo difensore, Gabriele Vassallo, tuttora costretto fuori vasca. Al suo posto tra i pali, non hanno sfigurato i giovani Milione, primo tempo della partita, e Taurisano, entrato nel secondo tempo. Entrambi hanno sfoderato una prestazione di alto livello.

“Abbiamo giocato con grande intensità difensiva e gestito con intelligenza la fase offensiva senza esporci alle loro ripartenze. Per tanti aspetti oggi non era una partita facile ma i ragazzi hanno avuto grande umiltà e determinazione. Un plauso ai nostri due giovani portieri Milione e Taurisano che si sono alternati e hanno sopperito alla pesante assenza di Vassallo”, queste le parole a caldo di mister Matteo Citro.

Sabato 19 novembre 2022 la Check-Up RN Salerno sarà impegnata in un’altra trasferta ligure, quinta di campionato in casa della Rari Nantes Savona.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO – DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA 10-6 (1-1, 3-2, 3-2, 3-1)

CHECK-UP RN SALERNO: Milione, M. Luongo, Esposito 1, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic 3, Gallo 2, Parrilli 1, Bertoli 1, Barroso 2, Pica, Taurisano All. Citro

DISTRETTI ECOLOGICI NUOTO ROMA: De Michelis, Padovano, Martinelli, F. Faraglia 1, P. Faraglia, Tartaro, Mirarchi 1, Lucci 1, Boezi, Viskovic 2, Spione 1, Graglia, Giannotti, All. Mirarchi

Arbitri: Carmignani, Schiavo

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Salerno 3/6 e Distretti Ecologici 1/8.