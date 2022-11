Basket femminile, Salerno batte Catanzaro (77-65) Il ds De Sio: "Non è stata una prestazione di altissimo livello, ma conta il risultato"

La Nasce un Sorriso Salerno batte tra le mura amiche l'Edilizia Innovativa Catanzaro: finale di 77-65 al PalaSilvestri di Matierno per le granatine di coach Aldo Russo e 10 punti in 6 gare per la soddisfazione del direttore sportivo, Aurelio De Sio: "È stata una partita difficile contro una squadra molto aggressiva. Dopo una settimana intensa con pochi allenamenti e impegni ravvicinati l’importante era fare bottino pieno e ci siamo riusciti. - ha affermato il ds - Abbiamo preferito preservare Carosio, non in perfette condizioni. Siamo soddisfatti del cammino, ora ci attende un’altra prova difficile contro Sant’Antimo. Alla fine le prestazioni sono importanti e oggi probabilmente non siamo stati bellissimi ma conta il risultato. Complimenti a tutte e continuiamo così: una menzione speciale tengo a farla, Federica Orchi è stata una combattente".

Il tabellino di Salerno-Catanzaro

Serie B Femminile

Sesta Giornata

Nasce un Sorriso Salerno - Edilizia Innovativa Catanzaro 77-65

Parziali progressivi: 24-14, 40-25, 59-40

Salerno: Naddeo, Orchi 16, Scala 5, De Mitri 13, Carosio ne, Blasi 2, Opacic 8, Dione 10, Lucchesini 19, Scolpini 4. All. Russo.

Catanzaro: Diop 5, Persico, Avenia 22, Codispoti 7, Bentornato, Montebello, Gagliardi 5, Bellassi 3, Li Calsi, Villanueva 2, Riccotti 21. All. Chiarella.

Arbitri: Sacco, Serino

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92