Non gradisce la sostituzione sfascia gli spogliatoi: la Nocerina lo sospende Il provvedimento del club rossonero: "Lesa l'immagine della società e violato il codice etico"

Pugno duro della Nocerina nei confronti del suo tesserato che, nella partita disputata lo scorso 13 novembre in casa contro il Matera, si sarebbe reso protagonista di un atto vandalico. Sostituito dall'allenatore, non ha gradito il cambio e negli spogliatoi ha danneggiato panche e suppellettili.

Nella foto di Telenuova le immagini della devastazione: non si è fatto attendere il provvedimento della societìà.

"In seguito agli eventi accaduti durante la partita del 13 novembre contro il Matera, la Nocerina Calcio comunica di aver sospeso Kevin Magri dall’attività sportiva. Il provvedimento scaturisce dal comportamento che il calciatore ha avuto negli spogliatoi a seguito della sua sostituzione, e che ha leso l’immagine della Nocerina, violandone anche il codice etico. Per tali ragioni Magri sarà sospeso fino a prossime comunicazioni. La Nocerina si riserva il diritto di adottare ulteriori sanzioni a seguito delle indagini interne ed esterne in atto", come si legge nella nota del club.