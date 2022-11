Genea Lanzara, Sica: "Le sfide in Sicilia sono tutte ostiche" Il presidente ha parlato del prossimo match a Palermo dove i salernitani vogliono difendere la vetta

Non c’è tempo di rifiatare per la Genea Lanzara. I ragazzi allenati da coach Nikola Manojlovic, dopo l’ottima prova corale che ha visto i salernitani battere agevolmente tra le mura amiche l’Haenna di Salvo Cardaci, saranno impegnati in quel di Palermo per affrontare i siciliani secondi in classifica.

Distanti solamente di una lunghezza– la Genea è in vetta alla graduatoria con 8 punti, il Palermo segue con 7 punti – Aragona e compagni cercheranno di sfruttare il fattore casalingo ed il sostegno del pubblico amico per centrare il sorpasso, al contempo i salernitani non vogliono assolutamente incappare in un passo falso e si presenteranno in Sicilia con tutte le intenzioni di fare bene e conquistare altri due punti preziosi per il prosieguo della stagione.

I rossoblù sono carichi e determinati, hanno ben lavorato in settimana perfezionando ulteriormente i meccanismi di gioco difensivi e le trame offensive, per non lasciare nulla al caso e proseguire il trend positivo di inizio stagione.

“Ci attende una gara senza dubbio molto difficile, nonché un lungo viaggio – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – rischiamo di essere ripetitivi ma i campi siculi sono tutti ostici, in particolare quello di Palermo dove abbiamo disputato negli ultimi due anni delle vere battaglie agonistiche, che hanno sempre regalato uno spettacolo bellissimo alla cornice di pubblico. Se a ciò si somma il fatto che il Palermo è appena dietro noi in classifica, il match assume un sapore ancora più deciso. Entrambe le squadre vogliono fare bene e, per ottenere l’intera posta in palio, saremo chiamati ad una prova impeccabile, di carattere, ma i ragazzi in questo avvio di campionato hanno dimostrato che hanno tutte le carte in regola per farlo.

Il mood è quello giusto, i risultati non sono frutto del caso bensì del duro lavoro che società, staff, atleti e tutti coloro i quali orbitano nella realtà Genea Lanzara compiono quotidianamente, non posso far altro che ringraziare tutti e, uniti, continueremo a crescere, migliorare, e gettare sempre più basi per il futuro ed il raggiungimento dei nostri più ambiziosi obiettivi”.

La gara tra Palermo e Genea Lanzara andrà in scena Sabato 19 Novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Palermo Pallamano’.