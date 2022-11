Basket, Sassari-Scafati: con Caja dentro Butjankovs e Tchintcharauli La LegaBasket Serie A ha annunciato tesseramenti e risoluzioni dopo la sosta

La Givova Scafati ha tesserato Artjoms Butjankovs e Roman Tchintcharauli, ufficializzati anche dalla LegaBasket Serie A con il comunicato classico del venerdì in cui vengono comunicati i tesseramenti e le risoluzioni, come quelle già definite con coach Alessandro Rossi e Iris Ikangi. Per l'esordio contro il Banco di Sardegna Sassari, coach Attilio Caja avrà a disposizione due nuove pedine nel roster.

Monaldi: "Ce la giocheremo a testa alta"

"Abbiamo cercato di sfruttare al meglio la sosta del campionato lavorando duramente, sia perché siamo reduci da una sconfitta e sia perché il nuovo coach Attilio Caja non ha molto tempo per darci la sua idea di gioco. - ha affermato il playmaker di Scafati, Diego Monaldi - Ci siamo subito messi al lavoro con la testa bassa, sfruttando al massimo il tempo disponibile e così arrivare alla sfida di domenica a Sassari preparati al massimo, con l’obiettivo di andare a fare risultato. Giocheremo su un campo tutt’altro che facile, ci troveremo di fronte una squadra tosta, dotata di un ottimo roster, che, al di là delle sconfitte da cui è reduce, proverà a sfruttare al meglio il fattore campo per andare a punti, ma così come loro anche noi siamo molto motivati e ce la giocheremo a testa alta".